Thay Tổ trưởng Tổ công tác thích ứng điều chỉnh chính sách kinh tế của Mỹ

Thủ tướng Lê Minh Hưng vừa ký Quyết định số 797 về việc thay đổi Tổ trưởng Tổ công tác về tăng cường hợp tác, chủ động thích ứng với điều chỉnh chính sách kinh tế, thương mại của Mỹ.

Theo quyết định này, Thủ tướng cử Phó Thủ tướng Thường trực Phạm Gia Túc làm Tổ trưởng Tổ công tác của Thủ tướng về tăng cường hợp tác, chủ động thích ứng với điều chỉnh chính sách kinh tế, thương mại của Mỹ, thay ông Bùi Thanh Sơn đã thôi làm nhiệm vụ Phó Thủ tướng.

Phó Thủ tướng Thường trực Phạm Gia Túc (Ảnh: Tiến Tuấn).

Các nội dung khác của Quyết định số 713 ngày 3/4/2025 của Thủ tướng về thành lập Tổ công tác về tăng cường hợp tác, chủ động thích ứng với điều chỉnh chính sách kinh tế, thương mại của Mỹ không thay đổi.

Theo Quyết định số 713, Tổ công tác có nhiệm vụ giúp Thủ tướng theo dõi sát diễn biến tình hình thế giới, khu vực, nhất là điều chỉnh chính sách kinh tế, thương mại của Mỹ để chủ động tham mưu, đề xuất, kiến nghị với Chính phủ, Thủ tướng các biện pháp nhằm thích ứng linh hoạt, kịp thời, phù hợp, hiệu quả với tình hình.

Việc này nhằm nắm bắt thời cơ, tiếp tục giữ vững môi trường hòa bình, ổn định, cục diện đối ngoại thuận lợi, tranh thủ tối đa các nguồn lực từ bên ngoài cho tăng trưởng và phát triển đất nước.

Đây cũng là cơ sở để chỉ đạo, phối hợp giữa các bộ, cơ quan và địa phương để thực hiện yêu cầu, nhiệm vụ được giao.