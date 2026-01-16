Hải Phòng lập tổ công tác hỗ trợ mua nhà ở xã hội, dẹp nạn "cò mồi"

Mới đây, Sở Xây dựng thành phố Hải Phòng tổ chức hội nghị công bố Quyết định thành lập Tổ công tác chuyên trách và bộ phận thường trực hướng dẫn, hỗ trợ người dân về trình tự, thủ tục, hồ sơ mua, thuê mua nhà ở xã hội.

Phát biểu tại hội nghị, Giám đốc Sở Xây dựng Nguyễn Thành Hưng cho biết, giai đoạn 2021-2025, Hải Phòng đã và đang triển khai 26 dự án nhà ở xã hội cho công nhân và người thu nhập thấp với khoảng 33.000 căn hộ.

Trong giai đoạn 2021-2024, thành phố hoàn thành hơn 5.900 căn. Riêng năm 2025, dự kiến hoàn thành và đủ điều kiện mở bán 10.775 căn tại 13 dự án, vượt chỉ tiêu Chính phủ giao.

Cán bộ Sở Xây dựng Hải Phòng giải đáp, hướng dẫn về hồ sơ, trình tự thực hiện chính sách nhà ở xã hội (Ảnh: Minh Hảo).

Giai đoạn 2026-2030, Hải Phòng có 16 dự án đã có nhà đầu tư với gần 18.800 căn và 7 dự án đang lựa chọn nhà đầu tư với gần 7.600 căn. Tổng cộng, toàn thành phố đã, đang và sắp triển khai 49 dự án nhà ở xã hội với khoảng 59.300 căn, đạt 120% chỉ tiêu Chính phủ giao.

Theo Sở Xây dựng, quá trình xét duyệt, mua, thuê mua và cho thuê nhà ở xã hội tại một số dự án còn tồn tại bất cập như thủ tục phức tạp, tập trung đông người nộp hồ sơ, xuất hiện “cò mồi”, môi giới trái phép và công khai thông tin chưa kịp thời.

Trước thực tế đó, việc thành lập Tổ công tác nhằm tăng cường quản lý nhà nước, tạo cầu nối trực tiếp giữa cơ quan quản lý, chính quyền cơ sở, chủ đầu tư với người dân, đồng thời kịp thời hướng dẫn, giải đáp vướng mắc, hạn chế tiêu cực.

Tổ công tác do Phó Giám đốc Sở Xây dựng Nguyễn Hoài Long trực tiếp chỉ đạo, điều hành. Các thành viên làm việc theo chế độ kiêm nhiệm và chịu trách nhiệm trước Giám đốc Sở, trước pháp luật về kết quả thực hiện nhiệm vụ.

Tổ công tác có nhiệm vụ rà soát, cập nhật sổ tay hướng dẫn thủ tục nhà ở xã hội; công khai thông tin các dự án và danh sách đối tượng được mua, thuê mua trên Cổng Thông tin điện tử Sở Xây dựng.

Đồng thời, bố trí cán bộ thường trực tại số 1 Cù Chính Lan để hỗ trợ người dân chuẩn bị hồ sơ; phối hợp xác nhận đối tượng, giám sát việc tiếp nhận hồ sơ của chủ đầu tư và thiết lập đường dây nóng tiếp nhận, xử lý phản ánh, kiến nghị.