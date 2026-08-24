Thanh tra đề nghị Thanh Hóa xử lý dứt điểm việc 6 nhà đất bị lấn chiếm

Chiều 24/8, Phó Tổng Thanh tra Chính phủ Nguyễn Văn Cường có thông báo Kết luận thanh tra cơ sở nhà đất dôi dư sau sắp xếp tại tỉnh Thanh Hóa.

Trong tổng số 1.021 cơ sở nhà đất dôi dư đến thời điểm thanh tra ở Thanh Hóa (tháng 6/2026) có 413 cơ sở với tổng diện tích sử dụng đất hơn 675.300m2 chưa được cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất.

Phó Tổng Thanh tra Chính phủ Nguyễn Văn Cường vừa ký ban hành kết luận thanh tra (Ảnh: Phương Hiếu).

Các cơ quan, tổ chức, đơn vị, địa phương được giao quản lý, sử dụng các cơ quan này chưa thực hiện đầy đủ trách nhiệm lập, quản lý, hoàn thiện hồ sơ tài sản công theo quy định; chưa đăng ký đất đai, rà soát, kê khai hiện trạng sử dụng đất và hoàn thiện hồ sơ pháp lý để xem xét cấp giấy chứng nhận.

Hiện có 3 cơ sở nhà đất ở Thanh Hóa là tài sản công được giao cho cơ quan nhà nước quản lý, sử dụng nhưng cho các tổ chức khác mượn, Thanh tra Chính phủ kết luận vi phạm Luật Quản lý sử dụng tài sản công năm 2017.

Cụ thể gồm, công sở xã Quảng Hợp cũ - xã Quảng Ngọc cho Quỹ tín dụng nhân dân Quảng Hợp mượn từ năm 2015. Trụ sở UBND xã Minh Sơn cũ - xã Minh Sơn cho Hợp tác xã dịch vụ nông nghiệp và xây dựng Minh Sơn, Hợp tác xã điện năng Minh Ngọc mượn từ năm 2017. Nhà văn hóa thuộc trụ sở UBND xã Tân Ninh - xã Tân Ninh cho Hợp tác xã dịch vụ nông nghiệp Thái Hòa mượn từ năm 2024.

Đến thời điểm thanh tra, các trường này chưa được xử lý dứt điểm theo quy định pháp luật về quản lý, sử dụng tài sản công.

Ngoài ra, Thanh tra Chính phủ phát hiện 6 cơ sở nhà, đất bị biến động diện tích, lấn chiếm, chồng lấn, sử dụng đất trái phép với tổng diện tích hơn 4.402m2. Đó là trụ sở UBND xã Xuân Bình; Trường Tiểu học Cát Tân - khu lẻ Phụ Vân; trụ sở UBND xã Thanh Phong; Điểm Trường Tiểu học Phú Thanh - xã Phú Lệ; Nhà làm việc liên ngành kết hợp với nhà khách Hoằng Hóa - xã Hoằng Tiến; Trường Tiểu học Kiên Thọ 2 - xã Kiên Thọ.

Đến thời điểm thanh tra, các cơ quan, tổ chức, đơn vị được giao quản lý, sử dụng nhà đất chưa thực hiện đầy đủ trách nhiệm quản lý, bảo vệ tài sản công.

Một góc thành phố Thanh Hóa (cũ), tỉnh Thanh Hóa (Ảnh: Thanh Tùng)

“Chủ tịch UBND qua các thời kỳ và cơ quan có chức năng quản lý đất đai chưa kịp thời kiểm tra, phát hiện, ngăn chặn, xác định nguyên nhân, trách nhiệm và xử lý dứt điểm tình trạng lấn đất, chiếm đất, chồng lấn, sử dụng đất trái phép, vi phạm Luật Quản lý sử dụng tài sản công”, kết luận thanh tra nêu.

Tại thời điểm tháng 6 vừa qua, có 543 cơ sở nhà đất đã được UBND tỉnh Thanh Hóa ban hành quyết định xử lý và còn 478 nhà, đất chưa có quyết định xử lý.

Đối với 1.021 cơ sở nhà đất dôi dư sau sắp xếp, Thanh tra Chính phủ đề nghị UBND tỉnh Thanh Hóa tiếp tục rà soát, phân loại, hoàn thiện hồ sơ pháp lý, xác định rõ hiện trạng quản lý, sử dụng và đề xuất phương án xử lý theo từng nhóm.

Sở Nông nghiệp và Môi trường chủ trì, phối hợp với Sở Tài chính, UBND các xã, phường... rà soát, đối chiếu hồ sơ pháp lý và hiện trạng sử dụng đất đối với 7.549 cơ sở nhà, đất chưa được cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất hoặc chưa hoàn thiện hồ sơ pháp lý (trong đó có 413 nhà, đất dôi dư).

Tổng Thanh tra Chính phủ đề nghị Thanh Hóa kiểm tra, xác định nguyên nhân, trách nhiệm và xử lý dứt điểm đối với 6 cơ sở nhà, đất bị lấn chiếm, chồng lấn, sử dụng trái phép. Đồng thời khôi phục, bảo vệ diện tích đất, tài sản công bị xâm phạm và tổ chức quản lý, sử dụng theo quy định.

Tỉnh Thanh Hóa cũng phải làm rõ nguyên nhân chậm thực hiện sắp xếp nhà đất dôi dư và trách nhiệm của tổ chức, cá nhân có liên quan, không để kéo dài tình trạng nhà, đất bỏ trống, xuống cấp, sử dụng kém hiệu quả.