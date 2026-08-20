Kết luận thanh tra trách nhiệm trong việc thực hiện cơ chế tự chủ giai đoạn 2016-2022 tại Viện Hàn lâm Khoa học và Công nghệ Việt Nam (gọi tắt là Viện Hàn lâm) vừa được Phó Tổng Thanh tra Chính phủ Nguyễn Văn Cường ký ban hành.

Viện Hàn lâm Khoa học và Công nghệ Việt Nam (Ảnh: Trọng Đạt).

Đầu tư lớn nhưng sản phẩm không hiệu quả, không ứng dụng được

Kết luận thanh tra cho thấy quá trình thực hiện nhiệm vụ khoa học công nghệ, Viện Hàn lâm và 8 đơn vị (Viện Hóa học; Viện Công nghệ môi trường; Viện Hải dương học; Viện Khoa học vật liệu; Viện Công nghệ sinh học; Viện Sinh học nhiệt đới; Trung tâm Nghiên cứu và Chuyển giao công nghệ; Trường Đại học Khoa học và Công nghệ Hà Nội) có hạn chế, khuyết điểm, vi phạm nhiều quy định trong việc lập và phê duyệt thuyết minh đề tài, dự toán, quyết toán đề tài, tổ chức lựa chọn nhà thầu mua sắm vật tư, hóa chất, thực hiện hợp đồng mua sắm...

Đặc biệt, công tác quản lý, sử dụng tài sản hình thành thông qua triển khai thực hiện các nhiệm vụ khoa học công nghệ sử dụng vốn nhà nước và ứng dụng, triển khai, chuyển giao kết quả nghiên cứu khoa học công nghệ, thương mại hóa sản phẩm khoa học để xảy ra rất nhiều vi phạm.

Điều đó cho thấy Viện Hàn lâm và 8 đơn vị yếu kém trong công tác quản lý, sử dụng tài sản hình thành. Thanh tra Chính phủ nhận định đây là một trong những nguyên nhân dẫn đến giá trị tài sản của 326/886 đề tài được Viện Hàn lâm phê duyệt với giá trị trên 125 tỷ đồng chưa đảm bảo chính xác, cần phải được xác định lại (trong đó có 143 đề tài của 8 đơn vị được kiểm tra, xác minh được phê duyệt giá trị trên 45,4 tỷ đồng).

"Nhiều sản phẩm khoa học công nghệ được đầu tư kinh phí lớn không hiệu quả, không phục vụ trực tiếp cho sản xuất và đời sống, không ứng dụng được trong thực tiễn, không có sản phẩm được thương mại hóa, có nguy cơ lãng phí nguồn lực đầu tư", kết luận nhấn mạnh.

Thanh tra Chính phủ phát hiện quá trình thực hiện công tác tài chính (lập, phân bổ, chấp hành dự toán, quyết toán; thu, sử dụng nguồn tài chính...) của Viện Hàn lâm và 8 đơn vị trên có thiếu sót, vi phạm nhiều quy định.

Đơn cử việc lập, phân bổ dự toán kinh phí đề tài cấp cơ sở/đề tài cơ sở chọn lọc cho 39 đơn vị thuộc Viện Hàn lâm với số tiền trên 144 tỷ đồng không đúng nguồn kinh phí đối với nhiệm vụ khoa học công nghệ có sử dụng ngân sách nhà nước.

Dự toán của đề tài có nội dung tiền điện, nước ngoài mục "Chi phí quản lý chung nhiệm vụ khoa học công nghệ" không đúng quy định trên 7,4 tỷ đồng.

Về chế độ phụ cấp độc hại, nguy hiểm và chế độ bồi dưỡng bằng hiện vật vi phạm nhiều quy định, dẫn đến Viện Hàn lâm lập, phân bổ dự toán và các đơn vị trực thuộc thực tế đã chi hơn 72 tỷ đồng chưa đảm bảo chính xác, chưa đầy đủ cơ sở. Trong đó, 8 đơn vị đã lập và được phê duyệt dự toán, thực tế đã chi trên 29,6 tỷ đồng.

Cơ quan thanh tra còn chỉ rõ việc lập dự toán và được phê duyệt đủ 100% lương cho một số viên chức được cử đi công tác, làm việc, học tập ở nước ngoài từ 30 ngày liên tục trở lên không đúng quy định với số tiền hơn 3,7 tỷ đồng. Một số nội dung chi hoạt động dịch vụ chưa đầy đủ yếu tố để tính vào chi phí được trừ khi xác định thuế thu nhập doanh nghiệp với số tiền 93 tỷ đồng.

Kết luận còn chỉ ra việc bổ sung về quỹ phúc lợi chưa đúng trên 6,5 tỷ đồng; sử dụng các quỹ để chi một số nội dung không đúng quy định 5 tỷ đồng; chưa hạch toán kinh phí quản lý chung nhiệm vụ vào nguồn thu của đơn vị mà để thu chi trực tiếp trên tài khoản thu hộ, chi hộ chưa đúng quy định gần 20 tỷ đồng.

Phó Tổng Thanh tra Chính phủ Nguyễn Văn Cường vừa ký ban hành kết luận thanh tra (Ảnh: TTCP).

"Những thiếu sót, khuyết điểm, vi phạm nêu trên, nhất là công tác thực hiện chế độ phụ cấp độc hại, nguy hiểm và chế độ bồi dưỡng bằng hiện vật, hoạt động sản xuất kinh doanh, dịch vụ, thu hộ, chi hộ của 8 đơn vị được kiểm tra, xác minh cho thấy đối với các công tác này còn yếu kém, chưa được coi trọng, cần phải chấn chỉnh ngay", Thanh tra Chính phủ thẳng thắn.

Kiên quyết loại bỏ các đề tài không phục vụ trực tiếp cho sản xuất và đời sống

Thanh tra Chính phủ nhận định, người đứng đầu Viện Hàn lâm và các đơn vị thuộc, trực thuộc có liên quan chưa thực hiện hết trách nhiệm, cá biệt có những trường hợp buông lỏng, yếu kém trong công tác quản lý, vi phạm trong lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện cơ chế tự chủ. Cấp phó của người đứng đầu được phân công giúp người đứng đầu phụ trách lĩnh vực thực hiện không đầy đủ trách nhiệm.

Viện Hàn lâm phải chỉ đạo, yêu cầu cơ quan được giao quản lý nhiệm vụ khoa học công nghệ, đơn vị trực thuộc, chủ nhiệm đề tài... kiểm tra, xác định giá trị tài sản đối với 326 đề tài đã được phê duyệt giá trị tài sản giai đoạn 2016-2022 và các đề tài khác.

Trong thời hạn 180 ngày, Viện Hàn lâm tổ chức xác định lại giá trị tài sản của các đề tài đã được phê duyệt từ năm 2016 đến trước 1/10/2025, trong đó lưu ý đối với nhóm tài sản có rủi ro cao, giá trị lớn, đã chuyển giao, đang khai thác hoặc có doanh thu.

Trong quá trình rà soát, kiểm tra đối với các nội dung nêu trong kết luận thanh tra, nếu phát hiện hành vi có dấu hiệu tội phạm, gây thiệt hại tiền, tài sản của Nhà nước, Viện Hàn lâm kịp thời chuyển hồ sơ đến cơ quan điều tra có thẩm quyền.

Thanh tra Chính phủ đề nghị Chủ tịch Viện Hàn lâm theo thẩm quyền chỉ đạo tổ chức kiểm điểm và có hình thức xử lý nghiêm trách nhiệm theo quy định pháp luật đối với người đứng đầu, cấp phó của người đứng đầu của 8 đơn vị được kiểm tra, xác minh (theo từng thời kỳ) có liên quan đến các vi phạm.

Đồng thời, Viện Hàn lâm chấn chỉnh công tác ứng dụng, triển khai, chuyển giao kết quả nghiên cứu và thương mại hóa sản phẩm, bảo đảm không lãng phí, sử dụng hiệu quả nguồn lực đầu tư cho khoa học công nghệ.

"Kiên quyết loại bỏ các đề tài không phục vụ trực tiếp cho sản xuất và đời sống, không ứng dụng được trong thực tiễn, không có sản phẩm được thương mại hóa", kết luận thanh tra nêu quan điểm.