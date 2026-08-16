Thanh tra Chính phủ kết luận về cơ sở nhà đất dôi dư tại Bộ Công Thương

Theo thông báo Kết luận thanh tra chuyên đề cơ sở nhà, đất dôi dư sau sắp xếp tại Bộ Công Thương vừa được Thanh tra Chính phủ ban hành, tổng số cơ sở nhà, đất do Bộ này quản lý, sử dụng trước ngày 1/3/2025 là 644. Số lượng còn lại tại thời điểm từ ngày 1/3/2025 đến 30/4 vừa qua là 139 cơ sở nhà, đất.

Trụ sở Bộ Công Thương ở Hà Nội (Ảnh: Công Thương).

Nhà đất bỏ không 4-12 năm; không chịu về trụ sở làm việc

Bộ Công Thương cho biết 5 cơ sở dôi dư sau sắp xếp bộ máy có địa chỉ tại: 46 Ngô Quyền (phường Hoàn Kiếm, Hà Nội), 16 Mạc Thái Tổ (phường Yên Hòa, Hà Nội), 132 Nguyễn Chí Thanh (phường Hải Châu, Đà Nẵng), 124 Vĩnh Tuy (phường Vĩnh Hưng, Hà Nội) và 1C Tràng Tiền (phường Hoàn Kiếm, Hà Nội).

3 cơ sở dôi dư sau sắp xếp lại có địa chỉ tại: 41 Thùy Vân (phường Vũng Tàu, TPHCM), số 3 Vọng Đức (phường Cửa Nam, Hà Nội) và số 66B Hoàng Hoa Thám (phường Thụy Khuê, Hà Nội).

"Bộ Công Thương còn chậm triển khai thực hiện việc rà soát, sắp xếp lại, xử lý các cơ sở nhà, đất theo Nghị định số 167/2017, trong khi có những cơ sở nhà, đất thuộc đối tượng dôi dư cần xử lý - bỏ trống, không sử dụng", kết luận nêu.

Đáng chú ý, Thanh tra Chính phủ phát hiện Bộ Công Thương kiểm kê, kê khai thiếu cơ sở nhà đất tại số 2F Quang Trung (phường Cửa Nam, Hà Nội) có diện tích 9m2. Cơ sở này không được Văn phòng Bộ Công Thương lập, quản lý hồ sơ về nhà, đất, không theo dõi, quản lý trên hồ sơ, sổ sách.

Từ tháng 11/2016, Thanh tra Bộ Công Thương kiểm tra phát hiện và nêu ra tại kết luận thanh tra và có kiến nghị xử lý nhưng đến nay vẫn chưa thực hiện xong.

Năm 2017 Văn phòng Bộ Công Thương có văn bản về việc tạm giao diện tích 9m2 tại 2F Quang Trung cho Ban quản lý khu tập thể 2F Quang Trung khi không có ý kiến chỉ đạo của lãnh đạo Bộ, không đúng quy định của Luật Quản lý, sử dụng tài sản công 2017. Thanh tra Chính phủ nêu rõ trách nhiệm đối với khuyết điểm này thuộc Văn phòng Bộ Công Thương giai đoạn từ năm 2016 đến nay.

Trong khi đó, trụ sở ở số 655 Phạm Văn Đồng (Hà Nội) có diện tích thừa, một số tầng bỏ trống, không sử dụng với diện tích 4.430m2 do một số đơn vị thuộc Bộ Công Thương (Ủy ban Cạnh tranh nhà nước; Cục Quản lý và Phát triển thị trường trong nước) không chuyển về làm việc mà vẫn ở lại làm việc tại trụ sở cũ.

Trung tâm Y tế - Môi trường lao động công thương ký kết 2 hợp đồng liên kết khai thác nhà số 41 Thùy Vân từ ngày 1/1/2019 đến 31/12/2020; số tiền thu được khoảng 275 triệu đồng. Thanh tra Chính phủ cho rằng việc cho liên kết khi đề án chưa được phê duyệt là không đúng quy định của Luật Quản lý, sử dụng tài sản công.

Cơ quan thanh tra còn phát hiện 4 cơ sở nhà, đất bỏ trống, không sử dụng, thời gian bỏ trống 4-12 năm tại số 66B Hoàng Hoa Thám, 16 Mạc Thái Tổ, 132 Nguyễn Chí Thanh và 41 Thùy Vân.

Cơ sở nhà đất 46 Ngô Quyền bỏ trống diện tích làm việc trên 571m2 từ năm 2014 tới nay. Cơ sở số 3 Vọng Đức có hai căn nhà tập thể bỏ trống, không sử dụng từ năm 2014 đến nay.

"Việc để các cơ sở nhà đất nêu trên bỏ trống, không sử dụng hoặc sử dụng kém hiệu quả là không đúng nguyên tắc quản lý, sử dụng tài sản công tiết kiệm, hiệu quả, đúng mục đích", thanh tra nhấn mạnh.

Tòa nhà số 655 Phạm Văn Đồng, Hà Nội, sát đường Vành đai 3 (Ảnh: VietNamMoi).

Đề nghị Bộ Công Thương làm rõ nguyên nhân, xác định trách nhiệm

Thanh tra Chính phủ đề nghị Bộ Công Thương khẩn trương rà soát, có giải pháp sớm hoàn thành sắp xếp lại, xử lý các cơ sở nhà đất dôi dư theo chỉ đạo của Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm, Thủ tướng Chính phủ, bảo đảm đưa vào sử dụng đúng mục đích, hiệu quả, tránh thất thoát, lãng phí.

Bộ Công Thương phải chỉ đạo đơn vị tham mưu thực hiện theo dõi, quản lý cơ sở 2F Quang Trung đúng quy định; đồng thời tiến hành sắp xếp lại, xử lý ngay theo phương án bổ sung của Văn phòng Bộ - chuyển giao về địa phương quản lý, xử lý.

Thanh tra Chính phủ cũng đề nghị rà soát, xử lý một số cơ quan, đơn vị thuộc Bộ Công Thương không chấp hành việc di chuyển nơi làm việc về trụ sở số 655 Phạm Văn Đồng và rà soát, xử lý diện tích dôi dư tại số 46 Ngô Quyền.

Căn cứ các tồn tại, hạn chế, khuyết điểm nêu tại kết luận thanh tra, Bộ Công Thương làm rõ tính chất, hậu quả, nguyên nhân để xác định trách nhiệm cụ thể của từng tổ chức, cá nhân có liên quan qua các thời kỳ. Nếu có đủ căn cứ, cơ sở theo quy định thì tổ chức xem xét trách nhiệm để xử lý nghiêm theo quy định. Kết quả thực hiện kết luận thanh tra báo cáo về Thanh tra Chính phủ để tổng hợp, báo cáo Thủ tướng.