Thanh tra Chính phủ đề xuất quy định về đơn rút tố cáo

Dự thảo Nghị định sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định 31/2019 quy định chi tiết biện pháp tổ chức thi hành Luật Tố cáo đang được Thanh tra Chính phủ tổ chức lấy ý kiến góp ý.

Theo dự thảo, đơn rút tố cáo phải ghi rõ ngày, tháng, năm, họ và tên, địa chỉ của người tố cáo rút tố cáo, cách thức liên hệ, nội dung tố cáo được rút.

Đơn phải có chữ ký hoặc điểm chỉ của người tố cáo rút tố cáo và được thực hiện theo mẫu quy định.

Mẫu đơn rút tố cáo (Ảnh: TTCP).

Biên bản ghi nhận ý kiến rút tố cáo, theo dự thảo, phải có chữ ký hoặc điểm chỉ của người tố cáo rút tố cáo và được thực hiện theo mẫu ban hành kèm theo nghị định này.

Trường hợp nhiều người cùng tố cáo mà có một hoặc một số hoặc tất cả người tố cáo rút tố cáo thì việc rút tố cáo thực hiện như quy định trên.

Thanh tra Chính phủ đề xuất, nội dung tố cáo đã được rút không được thụ lý lại nếu người tố cáo tiếp tục tố cáo, trừ 2 trường hợp.

Thứ nhất, người tố cáo cung cấp thêm nội dung, tài liệu, chứng cứ mới làm thay đổi bản chất sự việc.

Thứ hai, người có thẩm quyền xét thấy hành vi bị tố cáo có dấu hiệu vi phạm pháp luật hoặc có căn cứ xác định việc rút tố cáo được thực hiện do bị đe dọa, ép buộc, mua chuộc hoặc người tố cáo có dấu hiệu lợi dụng việc tố cáo để vu khống, xúc phạm, gây thiệt hại cho người bị tố cáo.

Cán bộ không bảo vệ người tố cáo có thể bị kỷ luật

Dự thảo nêu rõ, người giải quyết tố cáo áp dụng biện pháp theo thẩm quyền hoặc đề nghị cơ quan, tổ chức, cá nhân có thẩm quyền áp dụng biện pháp bảo vệ người tố cáo.

Người giải quyết tố cáo, người xác minh nội dung tố cáo, người tiếp nhận tố cáo và người tố cáo là cán bộ, công chức, viên chức có hành vi vi phạm pháp luật về tố cáo thì tùy theo tính chất, mức độ vi phạm sẽ bị xử lý kỷ luật hoặc truy cứu trách nhiệm hình sự.

Trường hợp gây thiệt hại phải bồi thường theo quy định của pháp luật về trách nhiệm bồi thường của Nhà nước.

Trong đó, hình thức kỷ luật cảnh cáo áp dụng đối với người giải quyết tố cáo, người xác minh nội dung tố cáo, người tiếp nhận tố cáo khi có một trong các hành vi sau: Đã bị kỷ luật bằng hình thức khiển trách mà tái phạm; tiết lộ họ tên, địa chỉ, bút tích của người tố cáo và những thông tin khác làm lộ danh tính của người tố cáo; cố ý không thụ lý tố cáo, không ban hành kết luận nội dung tố cáo.

Trụ sở Thanh tra Chính phủ ở Hà Nội (Ảnh: Phương Hiếu).

Lợi dụng chức vụ, quyền hạn trong giải quyết tố cáo để thực hiện hành vi trái pháp luật hoặc đe dọa, mua chuộc, trả thù, trù dập, xúc phạm người tố cáo cũng bị đề xuất kỷ luật cảnh cáo.

Hình thức kỷ luật cách chức áp dụng đối với người giải quyết tố cáo, người xác minh nội dung tố cáo, người tiếp nhận tố cáo khi có một trong các hành vi sau: Đã bị kỷ luật bằng hình thức cảnh cáo mà tái phạm; không áp dụng biện pháp bảo vệ người tố cáo thuộc thẩm quyền dẫn đến người tố cáo bị trả thù, trù dập gây thương tích hoặc tổn hại sức khỏe với tỷ lệ tổn thương cơ thể từ 31% đến dưới 61%.