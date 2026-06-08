Thanh Hóa bổ nhiệm, điều động nhiều lãnh đạo cấp sở, ngành

Ngày 8/6, Ban Thường vụ Tỉnh ủy Thanh Hóa tổ chức hội nghị công bố và trao các quyết định về công tác cán bộ thuộc diện Ban Thường vụ Tỉnh ủy quản lý.

Đại diện Ban Tổ chức Tỉnh ủy Thanh Hóa công bố quyết định tiếp nhận ông Nguyễn Tiến Duy, Phó Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra Đảng ủy Bộ Nông nghiệp và Môi trường, đến công tác và bổ nhiệm giữ chức vụ Phó Chánh Văn phòng Tỉnh ủy Thanh Hóa.

Ông Nguyễn Hồng Phong, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh Thanh Hóa, trao quyết định cho các cán bộ được tiếp nhận, điều động, bổ nhiệm (Ảnh: Quốc Hương).

Ông Mai Huy Hoàng thôi giữ chức vụ Phó Chánh Văn phòng UBND tỉnh; được điều động, bổ nhiệm giữ chức vụ Phó Giám đốc Sở Xây dựng.

Ông Lê Thanh Hải thôi giữ chức vụ Phó Giám đốc, thôi phụ trách Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng Nghi Sơn (thuộc Ban Quản lý Khu Kinh tế Nghi Sơn và các Khu công nghiệp tỉnh Thanh Hóa). Ông Hải được bổ nhiệm giữ chức vụ Phó Giám đốc và giao phụ trách Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng các công trình dân dụng và công nghiệp Thanh Hóa.

Ông Lê Khắc Thắng thôi giữ chức vụ Phó Chánh Văn phòng Tỉnh ủy, Thư ký Bí thư Tỉnh ủy; được điều động, bổ nhiệm giữ chức vụ Phó Chánh Văn phòng UBND tỉnh Thanh Hóa.

Trao quyết định, tặng hoa chúc mừng và phát biểu giao nhiệm vụ, ông Nguyễn Hồng Phong, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, đề nghị các cán bộ được bổ nhiệm tiếp tục phát huy năng lực, kinh nghiệm, nỗ lực hoàn thành tốt các nhiệm vụ được giao.