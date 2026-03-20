Ông Trương Tấn Sơn được bổ nhiệm làm Giám đốc Sở Công Thương tỉnh Tây Ninh

Ngày 20/3, UBND tỉnh Tây Ninh tổ chức công bố, trao các quyết định về công tác cán bộ, kiện toàn một số vị trí lãnh đạo tại các cơ quan, đơn vị.

Tại buổi công bố, ông Nguyễn Minh Lâm, Phó chủ tịch UBND tỉnh Tây Ninh, trao quyết định tiếp nhận, điều động ông Nguyễn Đăng Minh Xuân, Bí thư Đảng ủy xã Bến Lức, đến công tác tại Văn phòng UBND tỉnh, bổ nhiệm giữ chức Chánh Văn phòng UBND tỉnh.

Phó chủ tịch UBND tỉnh Tây Ninh Nguyễn Minh Lâm trao quyết định bổ nhiệm ông Trương Tấn Sơn làm Giám đốc Sở Công Thương (Ảnh: K.Đ.).

Cùng đợt này, UBND tỉnh điều động ông Trương Tấn Sơn, Bí thư Đảng ủy xã Hậu Nghĩa, đến công tác tại Sở Công Thương, bổ nhiệm giữ chức Giám đốc Sở Công Thương tỉnh Tây Ninh.

UBND tỉnh cũng bổ nhiệm ông Lê Công Hiệu, Phó giám đốc phụ trách Ban quản lý Vườn quốc gia Lò Gò - Xa Mát, giữ chức Giám đốc Ban quản lý Vườn quốc gia Lò Gò - Xa Mát.

Đồng thời, điều động ông Lê Quang Định, Phó Giám đốc Sở Nông nghiệp và Môi trường, đến công tác tại Ban quản lý Vườn quốc gia Lò Gò - Xa Mát, bổ nhiệm giữ chức Phó Giám đốc. Các quyết định bổ nhiệm có thời hạn 5 năm, kể từ ngày 20/3/2026.

Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Minh Lâm chúc mừng các đồng chí được bổ nhiệm; đề nghị các đồng chí trên cương vị mới tiếp tục phát huy năng lực công tác, không ngừng học tập, rèn luyện, phấn đấu cùng tập thể đơn vị phát huy khối đoàn kết thống nhất để hoàn thành xuất sắc mọi nhiệm vụ được giao.