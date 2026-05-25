Tạm giữ gần 300 cá thể chim không rõ nguồn gốc ở Tây Ninh

Ngày 25/5, Chi cục Kiểm lâm tỉnh Tây Ninh cho biết, đơn vị vừa phối hợp với các lực lượng chức năng kiểm tra một cơ sở kinh doanh chim cảnh, phát hiện gần 300 cá thể chim các loại chưa chứng minh được nguồn gốc hợp pháp.

Trước đó, ngày 22/5, tổ công tác liên ngành kiểm tra cơ sở Chim cảnh Phương Nam tại chợ Thạnh Hóa, xã Thạnh Hóa, tỉnh Tây Ninh, do ông L.T.P. làm chủ.

Lực lượng chức năng làm việc với chủ cửa hàng (Ảnh: M.H.).

Qua kiểm tra, lực lượng chức năng phát hiện cơ sở đang nuôi nhốt 295 cá thể chim thuộc 19 loài như chào mào, chích chòe cùng nhiều loài chim cảnh khác.

Tại thời điểm làm việc, chủ cơ sở chưa xuất trình được hồ sơ chứng minh nguồn gốc hợp pháp của số chim nói trên theo quy định. Tổ công tác đã lập biên bản, tạm giữ tang vật để tiếp tục xác minh, xử lý.

Theo Chi cục Kiểm lâm tỉnh Tây Ninh, đợt kiểm tra được thực hiện theo kế hoạch tăng cường ngăn chặn tình trạng mua bán, vận chuyển động vật hoang dã trái pháp luật và các hành vi vi phạm về lâm nghiệp.

Số chim được phát hiện không có giấy tờ chứng minh nguồn gốc (Ảnh: M.H.).

Thời gian qua, Chi cục Kiểm lâm tỉnh Tây Ninh đã phối hợp với các lực lượng chức năng tăng cường kiểm tra, kịp thời phát hiện và xử lý các hành vi săn bắt, mua bán, vận chuyển, nuôi nhốt động vật hoang dã trái phép.

Cơ quan chức năng khuyến cáo các tổ chức, cá nhân kinh doanh, nuôi nhốt chim cảnh và động vật hoang dã phải thực hiện đầy đủ quy định về hồ sơ nguồn gốc, quản lý và truy xuất lâm sản; không tiếp tay cho hoạt động săn bắt, mua bán động vật hoang dã trái phép dưới mọi hình thức.

Thời gian tới, lực lượng kiểm lâm tiếp tục phối hợp với các đơn vị liên quan tăng cường tuần tra, kiểm tra tại các khu vực chợ, điểm kinh doanh sinh vật cảnh và các tuyến giao thông có nguy cơ phát sinh vi phạm để kịp thời xử lý.