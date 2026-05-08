Công an vận động hộ dân ở Tây Ninh thả 50 con chim chào mào về tự nhiên

Ngày 8/5, Công an xã Phước Thạnh, tỉnh Tây Ninh, cho biết, đơn vị vừa phối hợp với Đội Kiểm lâm cơ động và Phòng cháy chữa cháy rừng số 1 tuyên truyền, vận động một hộ dân thả 50 con chim chào mào đang nuôi nhốt.

Ông U. thả chim đang nuôi nhốt trong lồng (Ảnh: M.H.).

Theo đó, lực lượng công an và kiểm lâm đã đến nhà ông L.V.U. (45 tuổi, ngụ ấp Phước Hòa) để vận động chấp hành các quy định pháp luật liên quan đến bảo vệ động vật hoang dã.

Qua tuyên truyền, người đàn ông đồng ý thả 50 con chim chào mào về tự nhiên. Số chim này được ông U. mua nhiều lần qua mạng xã hội từ năm 2023 đến nay để nuôi làm cảnh.

Ngoài ra, chủ nhà cũng ký cam kết không nuôi, nhốt động vật hoang dã trái phép.

Đàn chim chào mào đang nuôi nhốt tại nhà ông U. (Ảnh: M.H.).

Theo công an địa phương, hành vi săn bắt, giết, nuôi nhốt động vật rừng trái phép có thể bị xử phạt hành chính đến 400 triệu đồng, trường hợp nghiêm trọng có thể bị truy cứu trách nhiệm hình sự với mức phạt lên đến 15 năm tù.

Công an xã Phước Thạnh khuyến cáo người dân không săn bắt, giết, nuôi nhốt trái phép các loài động vật hoang dã để tránh vi phạm pháp luật.