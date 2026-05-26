Tạm giữ 35 con chim chào mào không rõ nguồn gốc ở TPHCM

Ngày 26/5, Đội Kiểm lâm cơ động và Phòng cháy chữa cháy rừng số 3 (Chi cục Kiểm lâm TPHCM) phối hợp cùng Công an phường Bà Rịa kiểm tra đột xuất cơ sở kinh doanh sinh vật cảnh tại số 742 đường Cách Mạng Tháng Tám (phường Bà Rịa) do anh H.Q.C. (26 tuổi) làm chủ.

Qua kiểm tra, lực lượng liên ngành phát hiện cơ sở đang nuôi nhốt 45 cá thể chim chào mào. Trong số này, chỉ 10 cá thể có giấy tờ chứng minh nguồn gốc hợp pháp. Đối với 35 cá thể còn lại, chủ cơ sở không xuất trình được chứng từ hợp lệ.

Tổ công tác đã lập biên bản vi phạm và tạm giữ 35 cá thể chim chào mào không rõ nguồn gốc để tiếp tục điều tra, xử lý theo quy định.

Công an phường Bà Rịa và các lực lượng chức năng tiếp tục tăng cường rà soát các điểm kinh doanh sinh vật cảnh, quyết liệt đấu tranh và xử lý nghiêm các hành vi tàng trữ, mua bán động vật hoang dã trái phép.