Tài xế mắc kẹt sau cú tông xe tải trên cao tốc Phan Thiết - Dầu Giây

Ngày 7/5, lực lượng chức năng tỉnh Lâm Đồng đang làm rõ vụ tai nạn giao thông xảy ra tại Km29+800 trên cao tốc Phan Thiết - Dầu Giây, đoạn qua tỉnh Lâm Đồng.

Theo thông tin ban đầu, lúc 1h37 cùng ngày, xe khách (chưa rõ số lượng người) do ông N.X.H. (SN 1972, trú tại tỉnh Đắk Lắk) điều khiển lưu thông trên cao tốc Phan Thiết - Dầu Giây theo hướng Bắc - Nam. Đến địa điểm trên, ô tô khách xảy ra va chạm với xe tải chạy cùng chiều phía trước.

Va chạm mạnh làm phần đầu xe khách biến dạng, tài xế mắc kẹt trong cabin.

Lực lượng chức năng cứu tài xế bị mắc kẹt trong cabin ô tô khách (Ảnh: Phạm Duy).

Nhận tin báo, Đội chữa cháy và cứu nạn cứu hộ khu vực 9 điều xe chuyên dụng cùng 7 cán bộ, chiến sĩ đến hiện trường, cắt cabin xe khách, đưa tài xế ra ngoài. Nạn nhân sau đó được chuyển đến bệnh viện cấp cứu trong tình trạng gãy chân.

Lực lượng Cảnh sát giao thông Đội tuần tra kiểm soát giao thông đường bộ cao tốc số 6 (Phòng 6, Cục Cảnh sát giao thông) phối hợp đơn vị quản lý tuyến điều tiết giao thông, khám nghiệm hiện trường để làm rõ nguyên nhân vụ tai nạn.