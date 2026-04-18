Hai ô tô tông nát đầu nhau ở Phan Thiết

Ngày 18/4, lãnh đạo Đội Cảnh sát giao thông số 3, Phòng Cảnh sát giao thông, Công an tỉnh Lâm Đồng, cho biết, trên địa bàn phường Phan Thiết vừa xảy ra vụ tai nạn giữa hai ô tô con.

Theo thông tin ban đầu, khoảng 0h cùng ngày, ông H.T.T. (SN 1990, trú tại xã Hàm Thạnh, Lâm Đồng) điều khiển ô tô con lưu thông trên đường Tôn Đức Thắng, hướng ra đường Phạm Văn Đồng.

Ô tô hư hỏng sau va chạm (Ảnh: Công an cung cấp).

Khi đến giao lộ Tôn Đức Thắng - Nguyễn Tất Thành, xe ông T. điều khiển va chạm với ô tô con do ông T.V.C. (SN 1981, trú tại Hà Nội) lái.

Vụ va chạm khiến phần đầu của 2 xe hư hỏng nặng. Sau tai nạn, một ô tô lao lên vỉa hè, dừng trước gốc cây. May mắn, tai nạn không gây thương vong về người.

Nhận tin báo, lực lượng cảnh sát giao thông phối hợp cùng các cơ quan chức năng có mặt tại hiện trường, điều tra vụ việc.