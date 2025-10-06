Sét chằng chịt như rễ tre trên bầu trời, người đi đường bật khóc vì sợ

Chiều tối 5/10, trên địa bàn Nghệ An ghi nhận hiện tượng dông lốc, mưa lớn và sét đánh liên tục.

Camera an ninh một nhà dân bên quốc lộ 46 thuộc xã Vạn An (Nghệ An) lúc 17h30 ngày 5/10 ghi lại hình ảnh mái tôn bị dông lốc "bốc" xuống đường và "xé" đôi, suýt chém trúng người đi đường.

Hình ảnh sét chằng chịt như rễ tre trên bầu trời Nghệ An được người dân ghi lại (Ảnh: Fanpage Nghệ An).

Trên tuyến quốc lộ 1A, đoạn qua xã Nghi Lộc (Nghệ An), dông lốc cũng bốc giàn tôn của nhà dân “ném” ra đường, va trúng ô tô đang lưu thông.

Trong thời gian từ 17h30 đến khoảng 18h15 ngày 5/10, nhiều địa phương tại Nghệ An ghi nhận gió mạnh, mưa lớn kéo dài và sét đánh liên tục, sáng rực cả bầu trời.

Hình ảnh sét chằng chịt như rễ tre được người dân ghi lại, đăng tải trên mạng xã hội. Nhiều người dân tại Nghệ An để lại bình luận dưới bức ảnh, xác nhận về hiện tượng trên.

Anh Tô Dũng bình luận: “Lốc vừa xong thì một quả sét rung chuyển cả thành Vinh”.

Khoảng 18h ngày 5/10, chị Tăng Thị Hiền di chuyển từ huyện Đô Lương (cũ) đi Diễn Châu (cũ). “Chớp kéo từng sợi dài trên bầu trời như dòng điện tóe lửa, thật đáng sợ”, người phụ nữ này thông tin.

Dông lốc, sét diễn ra vào giờ tan tầm khiến người đi đường khiếp sợ, vội tìm chỗ trú ẩn. Nhiều người đi đường sợ hãi bật khóc khi chứng kiến sét liên tục, có khi dài đến 30 giây.

Khoảnh khắc mái tôn bị dông lốc "ném" xuống đường, suýt lao vào người dân tại xã Vạn An, tỉnh Nghệ An chiều tối 5/10 (Ảnh: Lam Nguyễn).

Ông Tăng Văn An, Phó giám đốc Trung tâm khí tượng thủy văn Bắc Trung bộ, cho biết, chiều tối 5/10, do ảnh hưởng của dải hội tụ nhiệt đới nối vào tâm bão Matmo (bão số 11), hình thành các dải mây dông, trong dải mây dông thường xảy ra các hiện tượng thời tiết cực đoan như tố, lốc, sét, mưa đá...

Theo ông An, về mức độ, dông lốc mạnh như bão nhưng thời gian diễn ra ngắn hơn và phạm vi ảnh hưởng nhỏ hơn. Vào chiều tối 5/10, hiện tượng thời tiết cực đoan này xảy ra trên phạm vi khá rộng.

Các hình ảnh có được từ hệ thống ra đa cho thấy đây là một trong những đợt mưa dông mạnh, kèm đó là xảy ra các hiện tượng tố, lốc mạnh kèm sấm sét. Phạm vi diễn ra các hiện tượng trên khá rộng, theo dải từ đồng bằng đến miền núi nhưng mức độ ở các khu vực khác nhau.

Hình ảnh sét trên bầu trời xã Quỳnh Anh, tỉnh Nghệ An tối 5/10 (Ảnh: Trần Tài).

Đối với hiện tượng sét chằng chịt như rễ tre, theo ông An, đây là hiện tượng bình thường, xảy ra khi các đám mây tích điện trái dấu va chạm. Tuy nhiên, vào thời điểm chiều tối 5/10, do hiện tượng xảy ra trong phạm vi bao phủ rộng nên người dân có thể nhìn thấy nhiều hơn.

Ông Tăng Văn An cho biết, trong thời gian tới, các hình thái thời tiết cực đoan sẽ tiếp tục xảy ra, nhất là trong giai đoạn chuyển mùa. Bên cạnh đó, vào những ngày trời nắng, chiều tối sẽ xảy ra hiện tượng dông nhiệt.

“Đây là hình thái thời tiết rất khó dự báo, chủ yếu là cảnh báo trong các bản tin 30 phút đến 3 tiếng. Người dân cần cập nhật, theo dõi thường xuyên trên các công nghệ, thiết bị dự báo có trên điện thoại di động và các bản tin dự báo thời tiết.

Khi lưu thông ngoài đường, phát hiện các đám mây đen ùn ùn kéo đến, người dân cần có đề phòng và tìm nơi trú ẩn an toàn”, ông An khuyến cáo.