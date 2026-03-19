Sau tiếng mìn nổ, đá văng tứ tung bắn thẳng vào nhà dân

Ngày 19/3, ông Nguyễn Văn Khánh, Chủ tịch UBND xã Nam Ba Đồn, tỉnh Quảng Trị, xác nhận nhiều nhà dân trên địa bàn đã bị ảnh hưởng do hoạt động nổ mìn tại một mỏ đá.

Khoảng 11h30 ngày 18/3, mỏ đá thuộc Công ty cổ phần 207, thôn Tiên Phong, xã Nam Ba Đồn nổ mìn khai thác đá. Trong quá trình này, nhiều viên đá lớn đã văng xa, rơi vào khu dân cư và nghĩa trang gần đó.

Nhiều viên đá xuyên thủng mái nhà, rơi vào giường của người dân (Ảnh: Nhật Anh).

Ngay sau khi nhận được tin báo, Chủ tịch UBND xã Nam Ba Đồn đã khẩn trương chỉ đạo Công an xã, Phòng Kinh tế và trưởng thôn Tiên Phong đến hiện trường để xác minh. Kết quả kiểm tra ban đầu cho thấy 5 ngôi nhà bị đá văng làm vỡ mái ngói, cùng với nhiều nhà khác có đá rơi vương vãi khắp sân và vườn.

“Địa phương đã đề nghị tạm dừng hoạt động khai thác đá tại mỏ của Công ty cổ phần 207 để có phương án xử lý theo quy định”, ông Khánh cho biết.

Mỏ đá gây ảnh hưởng không nhỏ đến đời sống người dân ở thôn Tiên Phong, xã Nam Ba Đồn (Ảnh: Nhật Anh).

Bà Đoàn Thị Nga, một người dân trú tại thôn Tiên Phong, cách mỏ đá khoảng 500m, vẫn chưa hết bàng hoàng khi kể lại sự việc. Bà cho biết, thời điểm mỏ đá nổ mìn, bà nghe tiếng động lớn, sau đó phát hiện nhiều viên đá bay vào nhà.

“Nhiều viên đá lớn bay vào nhà, làm thủng mái tôn, rơi xuống giường của tôi. May mắn lúc đó tôi đang nấu ăn dưới bếp, một phần mái fibro-xi măng ở nhà dưới cũng bị vỡ”, bà Nga chia sẻ.

Mỏ đá tại xã Nam Ba Đồn, tỉnh Quảng Trị (Ảnh: Nhật Anh).

Đại diện Công ty cổ phần 207 lý giải nguyên nhân sự cố là do trong quá trình khoan nổ mìn không phát hiện hốc rỗng trong lòng đá, dẫn đến việc tạo áp lực đẩy đá văng xa. Phía công ty cho biết đang phối hợp với chính quyền địa phương để khắc phục hậu quả. Mỏ đá này được cấp phép khai thác từ năm 2011, với diện tích 4,9ha và thời hạn khai thác 30 năm.

Tuy nhiên, theo phản ánh của người dân địa phương, tình trạng khai thác đá bằng mìn gây đá bay vào khu dân cư, hư hỏng nhà cửa đã xảy ra nhiều lần và chưa được giải quyết dứt điểm. Vụ việc tương tự tại thôn Tiên Phong cũng từng được báo Dân trí phản ánh trong bài viết "Thiên thạch" bay ào ào vào nhà, dân bỏ chạy tán loạn".

Sau sự cố ngày 18/3, chính quyền địa phương và các lực lượng chức năng tại xã Nam Ba Đồn đang khẩn trương kiểm tra, xử lý và đề xuất các biện pháp nhằm đảm bảo an toàn trong hoạt động khai thác đá, tránh gây ảnh hưởng đến đời sống của bà con.