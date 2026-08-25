Sắp khánh thành Tượng đài “Bác Hồ với ngày hội non sông" tại Đền Hùng

UBND tỉnh Phú Thọ vừa ban hành kết luận của Chủ tịch UBND tỉnh Trần Duy Đông tại Hội nghị nghe báo cáo kế hoạch tổ chức Lễ kỷ niệm 72 năm ngày Bác Hồ về thăm Đền Hùng (19/9/1954-19/9/2026) và khánh thành Tượng đài “Bác Hồ với ngày hội non sông” tại Khu di tích lịch sử Đền Hùng.

Chủ tịch UBND tỉnh Phú Thọ Trần Duy Đông (Ảnh: Thu Hương).

Chủ tịch Phú Thọ khẳng định đây là sự kiện chính trị, văn hóa có ý nghĩa đặc biệt quan trọng của tỉnh trong năm nay. Sự kiện không chỉ góp phần phát huy truyền thống dựng nước và giữ nước của dân tộc, mà còn là dịp quan trọng để bảo tồn, tôn vinh và phát huy giá trị Khu di tích lịch sử quốc gia đặc biệt Đền Hùng.

Cũng theo lãnh đạo Phú Thọ, lễ kỷ niệm cũng làm nổi bật ý nghĩa lịch sử, giá trị tư tưởng và tình cảm sâu sắc của sự kiện Chủ tịch Hồ Chí Minh về thăm Đền Hùng. Qua đó làm rõ hơn mối liên hệ, sự kế thừa và phát triển giữa truyền thống dựng nước thời đại Hùng Vương với sự nghiệp cách mạng và tư tưởng Hồ Chí Minh.

Người đứng đầu UBND tỉnh Phú Thọ đề nghị thủ trưởng các sở ngành, cơ quan, đơn vị và địa phương được giao nhiệm vụ phát huy cao nhất tinh thần trách nhiệm, quyết liệt, tập trung cao độ để hoàn thành các nhiệm vụ được giao, bảo đảm tiến độ, chất lượng và hiệu quả.

Phú Thọ thống nhất thành lập Ban tổ chức Lễ kỷ niệm và phân công bà Phùng Thị Kim Nga, Phó Chủ tịch UBND tỉnh, làm trưởng ban tổ chức.

Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh Phú Thọ được giao tổ chức tuyên truyền sâu rộng trong cán bộ, đoàn viên, hội viên và các tầng lớp nhân dân về đợt sinh hoạt chính trị sâu rộng với chủ đề “Các Vua Hùng đã có công dựng nước, Bác cháu ta phải cùng nhau giữ lấy nước”; tuyên truyền chủ trương xây dựng tượng Bác Hồ tại Khu di tích lịch sử Đền Hùng.

Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy Phú Thọ định hướng tuyên truyền, bảo đảm thống nhất về chính trị, tư tưởng và thông tin tuyên truyền của chương trình lễ kỷ niệm và lễ khánh thành. Trong đó nhấn mạnh ý nghĩa của công trình Tượng đài “Bác Hồ với ngày hội non sông”.

Trong khi đó, Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch được giao tổ chức trưng bày hình ảnh, tư liệu, hiện vật chủ đề “Chủ tịch Hồ Chí Minh với quê hương Đất Tổ”.

Sơ đồ Khu di tích lịch sử Đền Hùng (Ảnh: BQL khu di tích).

Lãnh đạo tỉnh Phú Thọ giao Khu di tích lịch sử Đền Hùng phối hợp chuẩn bị địa điểm tổ chức lễ kỷ niệm, lễ khánh thành; chủ trì chuẩn bị các điều kiện phục vụ lễ dâng hương tưởng niệm các Vua Hùng tại Đền Thượng; lễ dâng hoa tại Bức phù điêu “Bác Hồ nói chuyện với cán bộ, chiến sĩ Đại đoàn quân Tiên Phong”.

Khu di tích lịch sử Đền Hùng thuộc thôn Cổ Tích, xã Hy Cương (Phú Thọ), là nơi thờ các vua Hùng có công dựng nước.

Đền Hùng, tỉnh Phú Thọ (Ảnh: Công an Phú Thọ).

Xa xưa vùng đất này là khu vực trung tâm của nước Văn Lang. Tọa lạc ở núi Nghĩa Lĩnh với độ cao 175m, Đền Hùng là một điểm du lịch lịch sử văn hóa nổi tiếng tại Phú Thọ.

Khu di tích có diện tích 845ha với 4 đền, 1 chùa và 1 lăng. Nơi đây có địa thế cao, hùng vĩ, cảnh đẹp tự nhiên, đất trời hòa quyện tạo nên một không gian thiêng liêng đầy uy nghiêm.