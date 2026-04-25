Hàng vạn người dân đổ về đền Hùng dâng hương trước ngày chính hội

Theo Ban tổ chức lễ hội, năm nay, các hoạt động lễ hội Giỗ Tổ Hùng Vương được tổ chức quy mô lớn, kéo dài 10 ngày (từ ngày 17 đến 26/4) với hơn 25 chương trình văn hóa, thể thao, du lịch.

Chiều 25/4 đông đảo người dân đã đổ về đền Hùng dâng hương, trẩy hội. Hàng dài người dân chen chân tại lối lên núi Nghĩa Lĩnh - địa danh đặt quần thể đền, chùa thờ phụng các vua Hùng.

Các điểm dừng chân dâng hương như đền Hạ, đền Trung, đền Thượng, giếng Ngọc... đều chật kín người dân và du khách.

Giữa dòng người ken đặc, không ít em nhỏ lộ rõ vẻ mệt mỏi khi phải theo chân gia đình len lỏi trong không gian đông đúc, chật hẹp.

Khu vực sân đền Hạ lúc 16h chật kín du khách dâng hương.

Nhiều du khách không thể tiến sâu vào khu vực chính điện, đành đứng từ ngoài sân đền chắp tay bái vọng.

Khu vực sắp đồ dâng lễ, hóa vàng cũng không còn chỗ trống.

Phía thảm cỏ dọc chân núi Nghĩa Lĩnh, nhiều hàng quán kinh doanh thêm dịch vụ cho thuê chiếu, bạt đáp ứng nhu cầu nghỉ chân của du khách. Giá thuê khoảng 30.000-50.000 đồng/bạt.

Cứ đến dịp Giỗ Tổ Hùng Vương, bà Âu Vượng (63 tuổi, người Cao Lan, tỉnh Tuyên Quang) lại cùng bà con trong xóm rủ nhau về đền Hùng dâng hương. Thành nếp quen nhiều năm, chuyến đi được chuẩn bị từ rất sớm.

"Từ 5h sáng, mọi người trong xóm đã dậy đồ xôi, luộc gà, chuẩn bị giò và một số món ăn mang theo. Cả đoàn mặc trang phục truyền thống của dân tộc Cao Lan, những bộ đồ chỉ dùng trong dịp quan trọng, thể hiện sự tôn kính khi về với đất Tổ", bà Vượng chia sẻ.

Bà Vàng Thị Sen (55 tuổi) cùng nhóm 7 người từ Hàm Yên (tỉnh Tuyên Quang) di chuyển quãng đường hơn 120km để đến với lễ hội.

"Lần đầu đặt chân tới đây, không khí vừa linh thiêng, vừa đông vui nhộn nhịp. Dòng người tấp nập khiến tôi đôi lúc phải đứng từ xa dâng hương, nhưng vẫn cảm nhận rõ sự trang nghiêm và ý nghĩa của chuyến đi", bà Sen chia sẻ.

Đến khoảng 17h30, lượng người dân và du khách đổ về đền Hùng vẫn tấp nập, không giảm nhiều so với đầu giờ chiều.