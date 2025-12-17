Sân bay Vinh “lột xác” sau mở rộng, nâng cấp

Cảng hàng không quốc tế Vinh (phường Vinh Phú, tỉnh Nghệ An) được đưa vào khai thác từ cuối năm 2003, có công suất thiết kế 2,75 triệu hành khách mỗi năm, trung bình phục vụ 21-26 chuyến bay/ngày.

Dự án nâng cấp sân bay được khởi công ngày 1/7, với tổng mức đầu tư gần 1.000 tỷ đồng, tập trung sửa chữa đường băng, đường lăn, mở rộng sân đỗ và nâng cấp nhà ga hành khách.

Những ngày này, công nhân khẩn trương vệ sinh, chỉnh trang khuôn viên sân bay Vinh, chuẩn bị cho thời điểm mở cửa khai thác trở lại từ ngày 19/12, sau gần 6 tháng tạm dừng để mở rộng, nâng cấp.

Đường băng sân bay Vinh có chiều dài 2.400m, rộng 45m, được đưa vào khai thác từ cuối năm 2003. Đến tháng 7/2023, sân bay từng phải tạm dừng hoạt động gần 16 giờ do sự cố hư hỏng đường băng. Trong đợt sửa chữa lần này, hạng mục đường băng chiếm tỷ trọng vốn đầu tư lớn nhất, với hơn 623 tỷ đồng.

Dọc hai bên đường băng là hệ thống đèn hiệu hiện đại, bảo đảm an toàn bay.

Công nhân dùng vòi phun áp lực làm sạch lớp bụi bám trên đường băng, chuẩn bị bàn giao mặt bằng để đón chuyến bay đầu tiên - dự kiến cất hạ cánh trong ít ngày tới.

Sân đỗ máy bay cũng được cải tạo và mở rộng từ 7 lên 9 vị trí đỗ, đáp ứng khai thác máy bay thân hẹp (code C), với tổng kinh phí đầu tư 236 tỷ đồng.

Sau cải tạo, diện tích sàn nhà ga quốc nội T1 được mở rộng lên 13.200m2, qua đó nâng công suất khai thác của sân bay Vinh đạt 3-3,5 triệu hành khách mỗi năm.

Hệ thống nhận diện sinh trắc học được triển khai xuyên suốt từ cổng check-in đến khu vực an ninh, giúp rút ngắn thời gian làm thủ tục và nâng cao độ chính xác trong quá trình kiểm soát.

Công nghệ kiểm tra an ninh bằng máy quét cơ thể được hành khách trải nghiệm tại sân bay Vinh.

Lãnh đạo Cảng hàng không quốc tế Vinh cho biết điểm nhấn của đợt nâng cấp là việc đưa vào vận hành đồng bộ nhiều công nghệ mới, từ làm thủ tục, soi chiếu an ninh, quản lý hành lý đến điều hành bay. Việc này góp phần rút ngắn thời gian chờ đợi, nâng cao chất lượng phục vụ và trải nghiệm của hành khách.

Nhằm bảo đảm an toàn trong quá trình vận hành, Cảng hàng không quốc tế Vinh đã phối hợp với các đơn vị liên quan tổ chức thành công chuyến bay thực nghiệm VJ1225, qua đó đánh giá toàn bộ dây chuyền và sẵn sàng cho việc khai thác trở lại.

Việc sân bay Vinh khai thác trở lại sẽ tạo thuận lợi cho nhu cầu đi lại của người dân Nghệ An, Hà Tĩnh, nhất là trong thời điểm cao điểm di chuyển vào dịp cuối năm.