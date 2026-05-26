Thứ ba, 26/05/2026 - 09:39

Trong bài báo “Sức khỏe và thể dục” đăng trên Báo Cứu Quốc ngày 27/3/1946, Người viết: “Mỗi một người dân yếu ớt, tức là cả nước yếu ớt; mỗi một người dân mạnh khỏe, tức là cả nước mạnh khỏe”.

Thấm nhuần tư tưởng đó, nhiều năm qua, cuộc vận động “Toàn dân rèn luyện thân thể theo gương Bác Hồ vĩ đại” tại Lạng Sơn đã từng bước đi vào chiều sâu, trở thành phong trào rộng khắp.

Các em học sinh tham gia khối diễu hành tại Đại hội Thể dục Thể thao xã Tân Thành năm 2026.

Sinh thời, Chủ tịch Hồ Chí Minh luôn duy trì thói quen rèn luyện thân thể đều đặn và khoa học. Theo Bác, rèn luyện thân thể không chỉ để có sức khỏe làm việc mà còn là cách xây dựng ý chí, tinh thần và nêu gương cho cán bộ, Nhân dân.

Học Bác từ việc chăm lo sức khỏe

Ông Dương Minh Tuệ, Phó Giám đốc Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch tỉnh khẳng định: Những năm qua, việc triển khai Cuộc vận động “Toàn dân rèn luyện thân thể theo gương Bác Hồ vĩ đại” luôn được ngành quan tâm thực hiện một cách bài bản và xuyên suốt. Chúng tôi xác định, phát triển TDTT quần chúng không chỉ là nhiệm vụ chuyên môn đơn thuần của ngành thể thao, mà còn là một bộ phận quan trọng trong chiến lược xây dựng con người mới phát triển toàn diện cả về thể chất lẫn tinh thần. Đây chính là đòn bẩy để nâng cao chất lượng cuộc sống, tạo động lực mạnh mẽ thúc đẩy phong trào xây dựng đời sống văn hóa ở cơ sở ngày càng đi vào chiều sâu, thực chất và bền vững.

Theo đó, nhiều năm qua, nhận thức của người dân về vai trò của việc rèn luyện thân thể đã có nhiều chuyển biến tích cực. Nếu trước đây hoạt động thể thao chủ yếu sôi nổi vào các dịp lễ, hội thì nay việc tập luyện thường xuyên đã trở thành nhu cầu thiết thực của nhiều người dân. Theo lời Bác: “Tự tôi, ngày nào tôi cũng tập”, nhiều người dân đã từng bước hình thành lối sống tích cực, ý thức chăm lo sức khỏe bản thân và gia đình qua việc duy trì luyện tập hằng ngày, góp phần cụ thể hóa việc học và làm theo Bác.

Chị Hà Thị Hiền, xã Tân Đoàn cho biết: Việc duy trì tập luyện nhiều năm nay đã giúp tôi nâng cao sức khỏe, hạn chế bệnh tật. Chỉ cần dành một khoảng thời gian phù hợp mỗi ngày là sức khỏe, tinh thần thay đổi rõ rệt. Sau giờ làm việc được ra sân tập cùng mọi người cũng giúp mình vui vẻ, thoải mái hơn.

Nhờ đó, phong trào TDTT quần chúng đã phát triển rộng khắp với nhiều loại hình phong phú. Năm 2025, toàn tỉnh có 39% dân số tham gia tập luyện thể dục thể thao thường xuyên; 33% số hộ đạt tiêu chuẩn gia đình thể thao. Toàn tỉnh hiện duy trì 760 câu lạc bộ thể thao cơ sở tại khu dân cư và 265 câu lạc bộ thể thao trong cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp. Qua đó, việc học và làm theo Bác thông qua rèn luyện sức khỏe ngày càng được cụ thể hóa bằng những hoạt động thiết thực ở cơ sở.

Lan tỏa phong trào

Từ những chủ trương chung của tỉnh, các xã, phường đã chủ động lựa chọn cách làm phù hợp với điều kiện thực tế để phát triển phong trào Toàn dân rèn luyện thân thể theo gương Bác Hồ vĩ đại. Tại xã Bắc Sơn, nơi có tỷ lệ người dân tham gia luyện tập TDTT cao hơn mặt bằng chung của tỉnh (với tỷ lệ trên 50% dân số tham gia tập luyện thể dục thể thao thường xuyên), các hoạt động thể thao được duy trì thường xuyên từ xã đến các thôn, khu dân cư.

Ông Phương Anh Tư, Phó Chủ tịch UBND xã Bắc Sơn cho biết: Hiện xã duy trì nhiều câu lạc bộ bóng chuyền hơi, cầu lông, bóng đá, dân vũ… hoạt động thường xuyên. Để phong trào phát triển bền vững, xã chú trọng tạo sân chơi phù hợp với từng lứa tuổi và điều kiện thực tế. Ngoài việc tận dụng sân nhà văn hóa, trường học làm địa điểm luyện tập, xã còn đẩy mạnh xã hội hóa, vận động người dân đóng góp cải tạo sân bãi, mua sắm dụng cụ thể thao.

Từ thực tế ở xã Bắc Sơn có thể thấy, khi cơ sở chủ động tạo môi trường thuận lợi, người dân sẽ tích cực tham gia luyện tập hơn. Đặc biệt, phong trào hiện nay không còn bó hẹp ở một nhóm tuổi nhất định mà đã lan tỏa rộng khắp trong cộng đồng.

Cùng với sự phát triển của phong trào quần chúng, hệ thống thiết chế văn hóa, thể thao trên địa bàn tỉnh cũng từng bước được quan tâm đầu tư. Nhiều sân chơi, bãi tập được cải tạo; các giải thể thao cấp xã, huyện được tổ chức thường xuyên hơn.

Việc luyện tập TDTT mỗi ngày đã góp phần tạo nền tảng cho thể thao chuyên nghiệp phát triển. Từ các hoạt động thể thao ở cơ sở, nhiều vận động viên được phát hiện, đào tạo và giành thành tích tại các giải quốc gia, quốc tế.

Học và làm theo Bác không phải là những điều lớn lao mà bắt đầu từ những điều giản dị mỗi ngày. Khi mỗi người dân chủ động rèn luyện thân thể, xây dựng lối sống lành mạnh cũng là đang góp phần tạo nên một cộng đồng khỏe mạnh, một xã hội tích cực và nguồn lực bền vững cho sự phát triển của địa phương.