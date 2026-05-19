Diện mạo mới địa điểm mai táng ban đầu thân mẫu Bác Hồ

Ngày 19/5, bà Đinh Thị Hoài Trai, Giám đốc Bảo tàng Hồ Chí Minh thành phố Huế, cho biết đơn vị thường xuyên phối hợp chính quyền địa phương bảo quản, chăm sóc và phát huy giá trị di tích địa điểm mai táng Bà Hoàng Thị Loan (thân mẫu Chủ tịch Hồ Chí Minh) tại núi Bân, phường An Cựu.

Một người dân sống gần công trình cũng đã hỗ trợ tích cực trong việc quét dọn vệ sinh, bảo đảm không gian di tích sạch đẹp. Đặc biệt, trong năm 2025, thành phố Huế đã đầu tư tu bổ, tôn tạo nhiều hạng mục, giúp diện mạo di tích trở nên trang nghiêm, sạch đẹp hơn.

Di tích địa điểm mai táng bà Hoàng Thị Loan, thân mẫu Bác Hồ tại Huế (Ảnh: Vi Thảo).

Theo bà Trai, công trình được thi công từ cuối tháng 8/2025, gồm nhiều hạng mục như tu bổ nhà bia, gia cố nền, lát đá sân, mở rộng đường vào và xây mới cổng di tích. Dự án còn cải tạo cảnh quan, bổ sung cây xanh, ghế đá, hoàn thiện hệ thống chiếu sáng, cấp nước, camera và sắp xếp lại biển chỉ dẫn…

Đến đầu tháng 12/2025, việc tu bổ, tôn tạo hoàn thành, góp phần nâng cao, lan tỏa giá trị di sản Chủ tịch Hồ Chí Minh trên địa bàn thành phố Huế.

Theo tài liệu lịch sử, cuối năm 1900, trong lúc ông Nguyễn Sinh Sắc được cử đi làm Đề lại trường thi Hương ở Thanh Hóa, bà Hoàng Thị Loan sinh người con thứ 4 đặt tên là Nguyễn Sinh Xin. Do cuộc sống vất vả, sau khi sinh con, bà lâm bệnh nặng, qua đời ở tuổi 33 vào ngày 10/2/1901, tại ngôi nhà trong khu vực Thành nội (nay là Nhà Lưu niệm Chủ tịch Hồ Chí Minh, 158 Mai Thúc Loan, phường Phú Xuân).

Theo luật triều đình lúc bấy giờ, vào những ngày giáp Tết, đám tang của dân thường trong Thành nội không được đưa qua các cổng thành, đặc biệt không được khóc than.

Cổng vào di tích được xây mới, đường vào mở rộng hơn trước (Ảnh: Vi Thảo).

Thi hài bà Hoàng Thị Loan được bà con lối phố lặng lẽ đưa xuống thuyền qua cống Thanh Long, để qua bờ Nam sông Hương. Sau đó, thi hài bà được gánh bộ theo đường Ngự Bình và đưa lên mai táng ở triền núi Bân (hay còn gọi núi Tam Tầng). Thân mẫu Bác Hồ yên nghỉ tại đây từ năm 1901 đến 1922.

Năm 1922, bà Nguyễn Thị Thanh (chị gái của Chủ tịch Hồ Chí Minh) đã di dời hài cốt của mẹ về an táng ở quê nhà Nghệ An. Tuy hài cốt đã cải táng, nhưng mộ phần của bà suốt hơn 20 năm nằm trên đất Huế, linh hồn và máu thịt của bà đã hòa quyện, thấm sâu vào mảnh đất này.

Để tưởng nhớ công lao của người mẹ đã có công sinh thành, nuôi dưỡng Chủ tịch Hồ Chí Minh, thể hiện đạo lý “uống nước nhớ nguồn”. Năm 1990, nhân kỷ niệm 100 năm ngày sinh Chủ tịch Hồ Chí Minh, Đảng bộ, chính quyền và nhân dân thành phố Huế đã xây dựng Nhà bia tưởng niệm bà Hoàng Thị Loan tại vị trí an táng trước đây.

Nhà bia tưởng niệm được xây dựng trên vị trí huyệt mộ cũ (Ảnh: Vi Thảo).

Bà Trai cho biết địa điểm di tích mai táng bà Hoàng Thị Loan nằm giữa rừng thông cổ thụ đã trở thành nơi tưởng niệm, tham quan, thăm viếng của mọi người dân và du khách khi đến Huế. Tại di tích thường diễn ra các hoạt động tri ân vào những dịp lễ, Tết, ngày sinh Chủ tịch Hồ Chí Minh hay ngày mất của bà Hoàng Thị Loan.

Năm 2008, UBND tỉnh Thừa Thiên Huế (nay là thành phố Huế) đã công nhận địa điểm mai táng bà Hoàng Thị Loan là di tích lịch sử cấp tỉnh, sau đó sau đó công trình được chỉnh trang, tu bổ nhiều lần vào các năm 2002, 2008 và 2024.