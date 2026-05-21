Những nữ công an cơ sở giữ bình yên từ nơi gần dân nhất

Ba ngày sau Chương trình giao lưu nghệ thuật “Tỏa sáng từ niềm tin của Nhân dân” và Lễ trao 25 giải thưởng “Phụ nữ Công an tiêu biểu”, biểu dương 68 “Nữ Công an cơ sở xuất sắc” năm 2025 tại Nhà hát Hồ Gươm, đọng lại trong tâm trí nhiều người là câu chuyện bình dị nhưng nhiều sức nặng về những nữ cán bộ công an đang ngày ngày giữ gìn bình yên từ nơi gần dân nhất.

Theo Cục Công tác Đảng và công tác chính trị (X03 Bộ Công an), trong số 68 gương mặt được biểu dương, mỗi người là một lát cắt riêng về trách nhiệm, bản lĩnh và sự tận tụy. Họ có thể là nữ trưởng công an xã ở vùng đất cuối trời Nam, nữ Cảnh sát khu vực giữa đô thị đông đúc hay cán bộ Hội phụ nữ lặng lẽ kết nối những chương trình an sinh nơi vùng khó khăn.

Lễ tuyên dương Phụ nữ công an tiêu biểu năm 2025 (Ảnh: X03).

Điểm chung của họ không chỉ nằm ở thành tích được ghi nhận, mà còn ở khả năng xây dựng niềm tin của nhân dân bằng những việc làm thiết thực, gần gũi và bền bỉ mỗi ngày.

Tại xã U Minh, tỉnh Cà Mau, Trung tá Nguyễn Xuân Niềm, Trưởng Công an xã U Minh, là một trong những điển hình tiêu biểu. Ở vùng đất cuối trời Nam còn nhiều khó khăn, chị vừa quyết liệt trong đấu tranh phòng, chống tội phạm, vừa sâu sát trong công tác dân vận.

Không chờ sự việc phát sinh mới xử lý, chị trực tiếp tham mưu xây dựng nhiều mô hình phù hợp thực tiễn địa bàn như “Chống khai thác nguồn lợi thủy sản mang tính hủy diệt”, “Giáo dục, giúp đỡ người chấp hành xong án phạt tù không tái phạm”, “Tuyên truyền phương thức, thủ đoạn tội phạm trên điện thoại thông minh”.

Năm 2025, dưới sự chỉ đạo của chị, địa bàn xã U Minh kéo giảm 50% tội phạm hình sự, triệt xóa 22 tụ điểm tệ nạn, xử lý 84 đối tượng, kéo giảm mạnh tội phạm ma túy, giữ vững ổn định an ninh trật tự. Công an xã cũng đạt 100% chỉ tiêu dịch vụ công trực tuyến, số hóa hồ sơ và thanh toán trực tuyến.

Trung tá Nguyễn Xuân Niềm hướng dẫn người dân sử dụng VNeID (Ảnh: X03).

Nếu ở Cà Mau là câu chuyện của một nữ Trưởng Công an xã vùng sông nước, thì tại TPHCM, Đại úy Nguyễn Thị Thu Hồng, cảnh sát khu vực Công an phường Hạnh Thông, lại âm thầm giữ bình yên giữa nhịp sống đô thị nhiều áp lực.

Thông qua công tác nắm tình hình địa bàn, Đại úy Thu Hồng phối hợp phát hiện, xử lý các vụ việc liên quan đến ma túy; quản lý người nghiện, người sau cai; vận động đối tượng ra đầu thú; đưa nhiều trường hợp đi cai nghiện bắt buộc và phối hợp xử lý các cơ sở vi phạm.

Bên cạnh đó, chị cùng đồng đội thực hiện công tác làm sạch dữ liệu dân cư theo tinh thần “đúng, đủ, sạch, sống”, hỗ trợ người dân cài đặt định danh điện tử VNeID, cập nhật dữ liệu hôn nhân, đất đai, phương tiện, lao động cho hơn 10.000 người dân.

Với những nỗ lực đó, nữ cảnh sát khu vực này có 5 năm liên tiếp đạt danh hiệu Chiến sĩ thi đua cơ sở, được tuyên dương là “Gương mặt trẻ Công an TPHCM tiêu biểu năm 2025” và là điển hình tiên tiến toàn diện giai đoạn 2020-2025.

Trung tá Nguyễn Thị Thơ thăm, tặng quà mẹ liệt sĩ CAND (Ảnh: X03).

Ở Tây Nguyên, Trung tá Nguyễn Thị Thơ, Chủ tịch Hội Phụ nữ Phòng Công tác chính trị Công an tỉnh Đắk Lắk, lại để lại dấu ấn bằng những chương trình an sinh, kết nối cộng đồng.

Nhiều năm qua, chị tham mưu xây dựng hàng chục kế hoạch, chương trình công tác; huy động nguồn lực xã hội hóa để triển khai các mô hình hỗ trợ người dân vùng sâu, vùng đồng bào dân tộc còn nhiều khó khăn.

Từ 5 căn nhà tình nghĩa, công trình điện năng lượng mặt trời, nước sạch, khu vui chơi cho trẻ em đến các mô hình sinh kế cho phụ nữ khó khăn, hàng nghìn suất quà trong chương trình “Tết sum vầy - Gian hàng 0 đồng”, tất cả đều mang dấu ấn của sự tận tâm và trách nhiệm.

Đặc biệt, chương trình “Mẹ đỡ đầu” do chị tham mưu triển khai đã kết nối, chăm sóc, hỗ trợ nhiều trẻ em có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn. Trong các đợt thiên tai, bão lũ, chị cùng đồng đội tiếp tục vận động nguồn lực cứu trợ, hỗ trợ người dân vùng khó bằng hàng hóa, sinh kế, nhà ở và phương tiện học tập.

Ba người phụ nữ, ba vùng miền, ba câu chuyện khác nhau nhưng cùng gặp nhau ở một điểm chung: lựa chọn đứng ở nơi gần dân nhất để cống hiến.

Việc Bộ Công an biểu dương 68 “Nữ Công an cơ sở xuất sắc” năm 2025 không chỉ là sự ghi nhận những đóng góp nổi bật, mà còn lan tỏa hình ảnh đẹp về những nữ chiến sĩ Công an đang âm thầm giữ bình yên cho cuộc sống từ cơ sở.