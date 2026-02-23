Rác bủa vây nhiều tuyến đường trung tâm tỉnh Thanh Hóa sau Tết

Những ngày qua, nhiều tuyến đường trung tâm phường Hạc Thành, tỉnh Thanh Hóa, như Mai An Tiêm, Quang Trung, Lê Lai, đang chìm trong rác thải sinh hoạt. Rác được tập kết thành từng đống lớn ven vỉa hè và trước cửa nhà dân, bốc mùi hôi thối, gây ảnh hưởng đến cuộc sống và sinh hoạt của người dân địa phương.

Rác thải ùn ứ, ngập ngụa trên đường phố ở phường Hạc Thành, tỉnh Thanh Hóa (Ảnh: Thanh Tùng).

Theo ghi nhận, nhiều điểm tập kết rác đã quá tải, xe gom rác chất cao quá thùng nhưng vẫn không thể vận chuyển đi xử lý.

Anh Nguyễn Duy, một cư dân phường Hạc Thành, bức xúc cho biết: "Sau dịp Tết, nhân viên công ty môi trường thu gom rác chậm hơn thường lệ. Điều này khiến lượng rác thải sinh hoạt bị ùn ứ nhiều ngày, ảnh hưởng nghiêm trọng đến cuộc sống của chúng tôi".

Lý giải về tình trạng này, đại diện Công ty Cổ phần Môi trường và Công trình đô thị Thanh Hóa cho biết, hoạt động thu gom rác tại khu vực nội đô bị gián đoạn do không thể vận chuyển rác vào bãi xử lý tập trung ở phường Đông Quang, tỉnh Thanh Hóa.

Rác thải tập kết cao thành đống trên đường Hạc Thành, phường Hạc Thành, tỉnh Thanh Hóa (Ảnh: Thanh Tùng).

Nguyên nhân sâu xa của sự gián đoạn này là do trước đó, vào thời điểm cận Tết Nguyên đán, người dân sống gần bãi rác Đông Nam (phường Đông Quang) đã túc trực trước cổng để ngăn xe chở rác vào. Đây là lần thứ tư trong vòng 2 năm bãi rác này ngừng hoạt động do sự phản đối của người dân về vấn đề ô nhiễm môi trường.

Tình trạng ùn ứ rác thải không chỉ diễn ra tại phường Hạc Thành mà còn lan rộng sang nhiều khu vực khác. Nhiều người dân ở phường Sầm Sơn và các huyện Hậu Lộc, Hoằng Hóa (cũ) cũng phản ánh tình trạng rác thải sau Tết được thu gom chậm, dẫn đến ùn ứ và bốc mùi hôi thối trên các tuyến đường quanh khu dân cư.