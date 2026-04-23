Ra mắt Cơ sở dữ liệu quốc gia về pháp luật phiên bản mới

Ngày 23/4, Bộ Tư pháp tổ chức Lễ khai trương Cơ sở dữ liệu quốc gia về pháp luật (phiên bản mới), Hệ thống thông tin hỗ trợ tổng rà soát văn bản quy phạm pháp luật và hội nghị tập huấn, triển khai tổng rà soát hệ thống văn bản.

Các đại biểu thực hiện nghi thức bấm nút khai trương Cơ sở dữ liệu quốc gia về pháp luật (phiên bản mới) và Hệ thống thông tin hỗ trợ tổng rà soát văn bản quy phạm pháp luật (Ảnh: Phương Mai).

Cơ sở dữ liệu quốc gia về pháp luật (phiên bản mới) được tái cấu trúc toàn diện, quản lý chi tiết đến từng điều, khoản, điểm. Toàn bộ dữ liệu hiện nay được thể hiện theo đúng chuẩn ngôn ngữ chung của các hệ thống pháp luật tiên tiến thế giới, giúp hệ thống không chỉ là kho lưu trữ, mà còn có khả năng kết nối liên thông với các nền tảng số khác.

Bộ Tư pháp cho biết nhờ đó nội dung văn bản được chuyển thành “dữ liệu có cấu trúc”, cho phép hệ thống máy đọc, hiểu và xử lý tự động.

Việc tái cấu trúc, chuẩn hóa dữ liệu lần này có ý nghĩa đặc biệt quan trọng trong bối cảnh toàn hệ thống chính trị đang triển khai tổng rà soát hệ thống văn bản quy phạm pháp luật trên phạm vi toàn quốc, với khối lượng văn bản lớn, phạm vi rộng và yêu cầu chính xác cao.

Lần đầu tiên, trí tuệ nhân tạo (AI) được ứng dụng sâu rộng, giúp cho việc biên tập bảo đảm chất lượng dữ liệu “đúng - đủ - sạch - sống” và khai thác sử dụng được tối ưu, hiệu quả, chính xác.

Cơ sở dữ liệu sẽ giúp cá nhân, tổ chức tra cứu văn bản được trực quan, có chiều sâu và liên kết đa chiều, cũng như sự thay đổi của quy định theo thời gian, bảo đảm minh bạch, công khai. Đồng thời giúp cơ quan Nhà nước quản lý hệ thống văn bản, hỗ trợ công tác soạn thảo, kiểm tra, rà soát hệ thống hóa văn bản, phổ biến giáo dục pháp luật…

Trên nền tảng dữ liệu chuẩn hóa, Cơ sở dữ liệu quốc gia về pháp luật sẽ trở thành một trong những thành phần lõi của Nền tảng số pháp luật Việt Nam.

“Đây đồng thời là hạ tầng dữ liệu thiết yếu phục vụ trực tiếp cho việc triển khai tổng rà soát văn bản quy phạm pháp luật trên phạm vi toàn quốc”, Bộ Tư pháp cho hay.

Từ ngày 23/4, Cơ sở dữ liệu quốc gia về pháp luật (phiên bản mới) được vận hành chính thức tại địa chỉ: https://vbpl.vn/

Ngoài ra, Hệ thống thông tin hỗ trợ tổng rà soát hệ thống văn bản quy phạm pháp luật bao gồm: Chuyên mục tổng rà soát hệ thống văn bản trên Cổng pháp luật quốc gia và phần mềm hỗ trợ kiểm tra, rà soát văn bản.

Bộ Tư pháp khẳng định tổng rà soát hệ thống văn bản quy phạm pháp luật là nhiệm vụ đặc biệt quan trọng, có ý nghĩa trực tiếp trong việc hoàn thiện thể chế và phục vụ các mục tiêu phát triển trong giai đoạn tới. Khối lượng công việc sẽ rất lớn, nội dung phức tạp, tác động đến toàn bộ hệ thống văn bản hiện hành, được triển khai thực hiện trên phạm vi cả nước ở 3 cấp chính quyền và chưa có tiền lệ thực hiện.

Do đó, việc tổ chức hội nghị tập huấn, triển khai tổng rà soát hệ thống văn bản quy phạm pháp luật có ý nghĩa quan trọng nhằm quán triệt, hướng dẫn đầy đủ, toàn diện ý nghĩa, phương pháp thực hiện.

Qua hội nghị, Bộ Tư pháp kỳ vọng tạo sự thống nhất về nhận thức và hành động trong chỉ đạo, triển khai kịp thời, hiệu quả, chất lượng và đồng bộ, khoa học.