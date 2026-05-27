Quy định của Bộ Chính trị về bộ máy cơ quan Ủy ban Kiểm tra Trung ương

Thường trực Ban Bí thư Trần Cẩm Tú vừa thay mặt Bộ Chính trị ký ban hành Quyết định số 177 về chức năng, nhiệm vụ, tổ chức bộ máy của cơ quan Ủy ban Kiểm tra Trung ương.

Theo Quyết định 177 của Bộ Chính trị, cơ quan Ủy ban Kiểm tra Trung ương là cơ quan tham mưu, giúp Ủy ban Kiểm tra Trung ương thực hiện các nhiệm vụ, quyền hạn về công tác kiểm tra, giám sát và kỷ luật của Đảng theo quy định của Điều lệ Đảng và thực hiện các nhiệm vụ do Ban chấp hành Trung ương, Bộ Chính trị, Ban Bí thư giao.

Đây cũng là cơ quan chuyên môn, nghiệp vụ về công tác kiểm tra, giám sát và kỷ luật của Đảng ở Trung ương.

Một kỳ họp của Ủy ban Kiểm tra Trung ương (Ảnh: UBKTTW).

18 nhiệm vụ của cơ quan Ủy ban Kiểm tra Trung ương được nêu rõ trong quyết định vừa ban hành của Bộ Chính trị.

Trong đó, cơ quan Ủy ban Kiểm tra Trung ương có nhiệm vụ chuẩn bị các chương trình, kế hoạch kiểm tra, giám sát, báo cáo, đề án, vụ việc kiểm tra, giám sát, kỷ luật của Đảng, để Ủy ban Kiểm tra Trung ương xem xét, quyết định theo thẩm quyền.

Cơ quan này cũng có nhiệm vụ kiểm tra, giám sát, kiểm soát tài sản, thu nhập đối với cán bộ thuộc diện Bộ Chính trị, Ban Bí thư quản lý; thực hiện kiểm soát quyền lực, phòng, chống tham nhũng, lãng phí, tiêu cực theo quy định của Đảng, pháp luật của Nhà nước.

Đây cũng là cơ quan có nhiệm vụ chủ trì, phối hợp với Văn phòng Trung ương Đảng, các ban đảng ở Trung ương tham mưu, xây dựng chương trình, kế hoạch và tổ chức thực hiện nhiệm vụ kiểm tra, giám sát tổ chức đảng cấp dưới và đảng viên chấp hành Cương lĩnh chính trị, Điều lệ Đảng, nghị quyết, chỉ thị, quy định, quyết định, quy chế, kết luận, hướng dẫn của Đảng.

Bên cạnh đó, cơ quan Ủy ban Kiểm tra Trung ương có nhiệm vụ tham mưu chỉ đạo, hướng dẫn, kiểm tra, giám sát cấp ủy, tổ chức đảng, Ủy ban kiểm tra cấp dưới về công tác kiểm tra, giám sát và kỷ luật của Đảng; kiểm tra lại kết luận, thông báo, quyết định của cấp ủy, tổ chức đảng, Ủy ban kiểm tra cấp dưới về công tác kiểm tra, giám sát và kỷ luật của Đảng...

Theo quyết định của Bộ Chính trị, cơ quan Ủy ban Kiểm tra Trung ương có quyền được kết nối cơ sở dữ liệu của các cơ quan Nhà nước trong lĩnh vực ngân hàng, chứng khoán, đăng ký tài sản, đất đai, thuế, thanh tra, kiểm toán, truy tố, xét xử, thi hành án và các cơ sở dữ liệu khác để phục vụ cho công tác kiểm tra, giám sát...

Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra Trung ương là Thủ trưởng cơ quan. Các Phó chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra Trung ương là Phó Thủ trưởng cơ quan, trong đó phân công Phó chủ nhiệm Thường trực là Phó Thủ trưởng Thường trực cơ quan.