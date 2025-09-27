Quảng Ninh phấn đấu thành thành phố trực thuộc Trung ương trước 2030

Đại hội thống nhất mục tiêu tổng quát giai đoạn 2025-2030 là xây dựng Đảng và hệ thống chính trị trong sạch, vững mạnh; phát triển kinh tế - xã hội nhanh, bền vững; lấy khoa học công nghệ, đổi mới sáng tạo, chuyển đổi số và chuyển đổi xanh làm động lực chính.

Các đại biểu biểu quyết thông qua Nghị quyết Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh Quảng Ninh lần thứ XVI, nhiệm kỳ 2025-2030 (Ảnh: QMG).

Tỉnh đặt mục tiêu đến năm 2045 trở thành vùng đô thị lớn tầm khu vực, quốc tế, là đầu tàu kinh tế quan trọng của cả nước. Quảng Ninh phấn đấu phát triển toàn diện, nâng cao đời sống nhân dân, bảo đảm quốc phòng, an ninh và mở rộng quan hệ đối ngoại.

Về xây dựng Đảng, hàng năm có trên 90% tổ chức cơ sở và đảng viên được xếp loại hoàn thành tốt nhiệm vụ trở lên. Tỷ lệ kết nạp đảng viên mới hàng năm đạt 3-3,5% tổng số đảng viên.

Ở lĩnh vực kinh tế, GRDP bình quân giai đoạn 2026-2030 tăng 12%/năm, GRDP bình quân đầu người đạt 20.000 USD, kinh tế số chiếm 30% GRDP. Tỉnh phấn đấu thành lập 2.000 doanh nghiệp mới mỗi năm, khu vực tư nhân đóng góp 40-45% GRDP, tỷ lệ đô thị hóa trên 75%.

Về xã hội, tỷ lệ lao động qua đào tạo đạt trên 90%, trong đó có bằng cấp, chứng chỉ 48%. Tỉnh đặt mục tiêu tỷ lệ thất nghiệp dưới 2%, tuổi thọ trung bình trên 76 tuổi, 100% dân số tham gia bảo hiểm y tế, không còn hộ nghèo theo chuẩn nghèo đa chiều.

Ở lĩnh vực môi trường, tỷ lệ dân số đô thị được cấp nước sạch đạt trên 99%, nông thôn trên 85%. Tỷ lệ che phủ rừng trên 50%, 100% khu công nghiệp, cụm công nghiệp có hệ thống xử lý nước thải đạt chuẩn.

Đại hội cũng xác định 5 nhiệm vụ trọng tâm, 3 khâu đột phá. Trong đó, Quảng Ninh chú trọng phát triển nguồn nhân lực chất lượng cao, thu hút nhân tài, hoàn thiện hạ tầng kinh tế - xã hội hiện đại, thúc đẩy khoa học công nghệ, chuyển đổi số, kinh tế xanh và phát triển đặc khu Vân Đồn cùng cửa khẩu thông minh Móng Cái.

Ngoài ra, Nghị quyết Đại hội còn nêu 4 nhóm nhiệm vụ thường xuyên và giải pháp lớn nhằm cụ thể hóa mục tiêu phát triển trong nhiệm kỳ mới.