Quảng Ninh củng cố quốc phòng, an ninh, hướng tới hội nhập quốc tế

Quyết tâm giữ vững ổn định chính trị - xã hội

Trong quá trình phát triển nhanh, toàn diện và bền vững, Quảng Ninh luôn đặt quốc phòng - an ninh làm trụ cột chiến lược. Tỉnh gắn phát triển kinh tế, văn hóa, xã hội với củng cố thế trận quốc phòng toàn dân, tạo nền tảng vững chắc cho mục tiêu trở thành thành phố trực thuộc Trung ương trước năm 2030.

Một góc đô thị Quảng Ninh (Ảnh: Nguyễn Hải).

Là tỉnh biên giới có đường biên giới trên bộ và trên biển dài, tiếp giáp Trung Quốc, Quảng Ninh giữ vị thế chiến lược quan trọng về quốc phòng - an ninh. Nhận thức sâu sắc điều đó, những năm qua, tỉnh tăng cường lãnh đạo tuyệt đối, trực tiếp của Đảng, quản lý thống nhất của Nhà nước đối với lực lượng vũ trang và an ninh. Đây là nguyên tắc bảo đảm mọi hoạt động bảo vệ Tổ quốc được triển khai chặt chẽ, hiệu quả.

Tỉnh Quảng Ninh chủ động nghiên cứu, đánh giá và dự báo sát đúng tình hình, xử lý kịp thời các tình huống phát sinh, không để bị động, bất ngờ. Lực lượng công an, quân sự, biên phòng phối hợp chặt chẽ trong nắm tình hình, tuần tra, kiểm soát và bảo đảm an toàn tuyệt đối các mục tiêu trọng điểm, khu công nghiệp, khu kinh tế, cũng như các sự kiện chính trị - văn hóa quan trọng của tỉnh và cả nước.

Phòng ngừa tội phạm và xây dựng thế trận lòng dân

Công tác phòng ngừa và đấu tranh với các loại tội phạm được triển khai đồng bộ, quyết liệt. Tỉnh tập trung trấn áp tội phạm có tổ chức, ma túy, “tín dụng đen”, tội phạm mạng, buôn lậu, gian lận thương mại, khoáng sản và môi trường. Song song đó, Quảng Ninh triển khai chiến lược tổng thể quốc gia về phòng ngừa, ứng phó với các đe dọa an ninh phi truyền thống đến năm 2030, tầm nhìn 2045.

Mục tiêu cụ thể được tỉnh xác định rõ: đến 2030, ít nhất 50% xã, phường không có ma túy; tai nạn giao thông giảm 5% cả 3 tiêu chí. An ninh chính trị và trật tự an toàn xã hội được giữ vững là cơ sở để Quảng Ninh trở thành địa phương có môi trường đầu tư, kinh doanh an toàn, minh bạch. Đây chính là “lợi thế mềm” góp phần thu hút mạnh mẽ dòng vốn đầu tư trong và ngoài nước, tạo động lực thúc đẩy kinh tế - xã hội phát triển bền vững.

Song song với bảo đảm ANTT, Quảng Ninh đặc biệt coi trọng xây dựng nền quốc phòng toàn dân và thế trận an ninh nhân dân gắn với “thế trận lòng dân” vững chắc. Mọi người dân trở thành “chiến sĩ” trên mặt trận giữ nước trong thời bình, chủ động bảo vệ quê hương từ sớm, từ xa. Tỉnh tập trung xây dựng lực lượng vũ trang tinh, gọn, mạnh; dân quân, tự vệ rộng khắp; lực lượng dự bị động viên hùng hậu, chất lượng cao. Hệ thống khu vực phòng thủ cấp tỉnh, huyện được củng cố, bảo đảm khả năng sẵn sàng chiến đấu trong mọi tình huống.

Kết hợp phát triển kinh tế với bảo vệ chủ quyền

Quảng Ninh chú trọng kết hợp phát triển kinh tế - xã hội với nhiệm vụ quốc phòng - an ninh. Các dự án trọng điểm, đặc biệt ở biên giới và hải đảo, được quy hoạch và triển khai theo hướng vừa phát triển kinh tế, vừa bảo vệ chủ quyền quốc gia. Công tác sắp xếp, ổn định dân cư biên giới được thực hiện bài bản, hợp lý, góp phần xây dựng tuyến biên giới ổn định, bền vững, trở thành “biên giới lòng dân” ngày càng vững mạnh.

Các chính sách hậu phương quân đội, chính sách với người có công, chiến sĩ biên phòng và công an nhân dân được thực hiện đầy đủ, kịp thời. Hàng năm, tỉnh hỗ trợ xây dựng hàng trăm căn “nhà tình nghĩa”, “nhà đồng đội” và chăm lo sinh kế cho hàng nghìn gia đình chính sách, hộ khó khăn vùng biên. Đây là nền tảng củng cố niềm tin của nhân dân vào Đảng, Nhà nước và lực lượng vũ trang.

Chỉ huy các đồn biên phòng Quảng Ninh đón Đoàn đại biểu Chi đội quản lý biên giới Phòng Thành Cảng (Trung Quốc) sang thăm, hội đàm nhân dịp kỷ niệm 80 năm Ngày Quốc khánh Việt Nam (Ảnh: Nguyễn Chiến).

Hội nhập quốc tế và ngoại giao kinh tế

Trong xu thế toàn cầu hóa, Quảng Ninh không chỉ là “phên dậu phía Đông Bắc” của Tổ quốc mà còn là “cửa ngõ hội nhập quốc tế” năng động. Tỉnh xác định đối ngoại và hội nhập là trụ cột chiến lược, mở rộng không gian phát triển và nâng cao vị thế trên trường quốc tế.

Triển khai Kế hoạch số 540-KH/TU của Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Quảng Ninh đẩy mạnh hoạt động đối ngoại trên ba kênh: đối ngoại Đảng, ngoại giao Nhà nước và đối ngoại nhân dân. Quan hệ hữu nghị, hợp tác với các tỉnh, thành phố láng giềng, đặc biệt Khu tự trị dân tộc Choang Quảng Tây (Trung Quốc), được duy trì qua các hoạt động như “Gặp gỡ đầu Xuân” và “Hội nghị Ủy ban Công tác liên hợp Việt - Trung”, góp phần xây dựng đường biên hòa bình, hữu nghị.

Bên cạnh đó, tỉnh thúc đẩy ngoại giao kinh tế, mở rộng hợp tác với các địa phương, vùng kinh tế trọng điểm trong và ngoài nước. Các thỏa thuận hợp tác với địa phương ASEAN, Đông Bắc Á, châu Âu và châu Mỹ tạo cơ hội thu hút đầu tư, thương mại và du lịch. Công tác thông tin, tuyên truyền đối ngoại được đẩy mạnh, giúp hình ảnh Quảng Ninh năng động, hội nhập, thân thiện ngày càng lan tỏa.

Hướng tới thành phố trực thuộc Trung ương

Trong tầm nhìn đến năm 2030, Quảng Ninh phấn đấu trở thành thành phố trực thuộc Trung ương, trung tâm tăng trưởng năng động phía Bắc. Yếu tố ổn định an ninh chính trị, trật tự xã hội tiếp tục được đặt lên hàng đầu. Chỉ khi “biên cương vững, lòng dân yên”, Quảng Ninh mới tự tin bứt phá, hội nhập và khẳng định vị thế trên bản đồ phát triển quốc gia và khu vực.

Sức mạnh quốc phòng - an ninh không chỉ đến từ các đơn vị vũ trang tinh nhuệ, mà trước hết là từ lòng dân, niềm tin, sự đoàn kết và ý chí tự cường của mỗi người dân Đất mỏ. “Thế trận lòng dân” chính là nền tảng vững chắc để Quảng Ninh phát triển bền vững, vươn tầm trong kỷ nguyên mới của dân tộc.