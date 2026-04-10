Quần thể khu di tích cố Tổng Bí thư Hà Huy Tập mang diện mạo mới

Dự án tu bổ, tôn tạo Quần thể Khu di tích cố Tổng Bí thư Hà Huy Tập tại xã Cẩm Hưng (Hà Tĩnh) do Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng công trình dân dụng và hạ tầng khu vực tỉnh Hà Tĩnh làm chủ đầu tư. Dự án được triển khai từ cuối năm 2025.

Dự án có tổng mức đầu tư hơn 49 tỷ đồng do 2 doanh nghiệp có địa chỉ tại tỉnh Bắc Ninh và Hà Tĩnh thi công. Đến nay, các hạng mục thuộc khu mộ cố Tổng Bí thư Hà Huy Tập tại đồi Đồng Lem với diện tích hơn 1ha như nhà đón tiếp khách, tuyến đường dạo, hệ thống hàng rào, cột cổng, bãi đỗ xe, hệ thống điện, nước đã hoàn thành.

Nhân viên của khu di tích tưới nước nhằm cung cấp độ ẩm cho cây xanh trong điều kiện thời tiết đầu mùa hè nắng nóng gay gắt.

Cách lăng mộ cố Tổng Bí thư Hà Huy Tập hơn 1km, khu lưu niệm với tổng diện tích hơn 1.500m2 mang diện mạo mới.

Nhiều hạng mục như nhà lưu niệm, nhà tưởng niệm, nhà tranh được xây dựng, cải tạo.

Dự án nêu trên nhằm chào mừng kỷ niệm 120 năm Ngày sinh cố Tổng Bí thư Hà Huy Tập (24/4/1906-24/4/2026), bảo tồn và phát huy giá trị di tích, nâng cao chất lượng giáo dục truyền thống cách mạng.

Cố Tổng Bí thư Hà Huy Tập sinh năm 1906 trong một gia đình nhà Nho ở làng Kim Nặc, xã Cẩm Hưng, tỉnh Hà Tĩnh. Thân phụ là cụ Hà Huy Tương làm nghề dạy học và bốc thuốc, thân mẫu Nguyễn Thị Lộc làm nông. Từ tháng 9/1917, nhờ có người giúp đỡ, cậu bé Hà Huy Tập được ra tỉnh lỵ Hà Tĩnh học Trường Tiểu học Pháp - Việt. Năm 1919, ông đỗ thủ khoa kỳ thi chọn học sinh xuất sắc, được cấp học bổng rồi vào học Trường Quốc học Huế.

Năm 1923, ông tốt nghiệp hạng ưu nhưng vì không có điều kiện học lên nữa nên vào làm giáo viên tại Nha Trang (Khánh Hòa). Tháng 8/1926, ông chuyển về dạy học ở Nghệ An và tham gia Hội Phục Việt.

Năm 1929, cố Tổng Bí thư được cử đi học tại Nga. Năm 1933, ông về Trung Quốc hoạt động, tổ chức Đại hội lần thứ nhất của Đảng Cộng sản Đông Dương. Giai đoạn 1936-1938, ông về nước, hoạt động cách mạng với cương vị Tổng Bí thư của Đảng.

Năm 1938, ông bị địch bắt và xử bắn vào năm 1941. Trước lúc hy sinh, dưới họng súng của kẻ thù, ông vẫn hô vang: "Tôi chẳng có gì phải hối tiếc, nếu còn sống tôi sẽ tiếp tục hoạt động". Câu nói nổi tiếng đó đã được khắc sau phần mộ của ông.

Khu di tích đón nhiều đoàn người dân, học sinh, du khách và các đoàn công tác về dâng hương, tham quan, tìm hiểu cuộc đời, sự nghiệp và những đóng góp to lớn của cố Tổng Bí thư Hà Huy Tập đối với cách mạng Việt Nam.

Vị trí khu lăng mộ cố Tổng Bí thư Hà Huy Tập (Ảnh: Google Maps).