Phú Thọ còn 110 dự án cần tiếp tục tháo gỡ khó khăn, vướng mắc

Báo cáo của Sở Tài chính Phú Thọ cho thấy, toàn tỉnh có 149 dự án tồn đọng kéo dài, gặp khó khăn, vướng mắc. Đến nay 16 dự án được tháo gỡ xong khó khăn, vướng mắc; 23 dự án đã chấm dứt hoạt động, còn lại 110 dự án cần tiếp tục theo dõi, đôn đốc tháo gỡ.

Trước thực tế đó, Chủ tịch UBND tỉnh Phú Thọ Trần Duy Đông vừa yêu cầu UBND cấp xã, Sở Nông nghiệp và Môi trường, Sở Xây dựng rà soát sự phù hợp với quy hoạch sử dụng đất hoặc các quy hoạch theo quy định pháp luật; xác định dự án không có tranh chấp, khiếu kiện hoặc đã giải quyết xong tranh chấp, khiếu kiện (nếu có); xác định nhà đầu tư không vi phạm hoặc có vi phạm nhưng đã khắc phục xong…

Chủ tịch UBND tỉnh Phú Thọ Trần Duy Đông (Ảnh: Cổng TTĐT Phú Thọ).

Trường hợp vi phạm nhưng thuộc các cơ chế đặc thù tại Nghị quyết 170/2024, Nghị quyết 29/2026 của Quốc hội, lãnh đạo Phú Thọ yêu cầu xác định rõ điều, khoản để áp dụng làm cơ sở để xem xét, quyết định.

Công an tỉnh và Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh Phú Thọ được giao rà soát sự phù hợp của các dự án đối với quy hoạch sử dụng đất quốc phòng, quy hoạch sử dụng đất an ninh.

Trong khi, Thuế tỉnh Phú Thọ, Ngân hàng Nhà nước - Khu vực 4 rà soát điều kiện, năng lực tài chính thực hiện dự án của nhà đầu tư cũng như các khoản nợ ngân sách nhà nước đến thời điểm rà soát.

Dựa trên kết quả rà soát của các sở, ngành và báo cáo của nhà đầu tư, Sở Tài chính Phú Thọ đánh giá điều kiện của từng dự án để trình UBND tỉnh xem xét, quyết định cho phép tiếp tục giao đất, cho thuê đất.

Chủ tịch Phú Thọ giao Thanh tra tỉnh thực hiện thanh tra đối với các dự án chưa có kết luận để xem xét giải quyết theo quy định. Cơ quan này cũng phải làm việc với Thanh tra Chính phủ để xem xét phương án tháo gỡ dứt điểm các dự án nêu tại Kết luận thanh tra số 1203/KL-TTCP.

Một góc phường Vĩnh Yên, tỉnh Phú Thọ (Ảnh: Sông Hồng Thủ Đô).

Đối với dự án khu vực hồ Đại Lải, người đứng đầu UBND tỉnh Phú Thọ yêu cầu Sở Nông nghiệp và Môi trường sớm tham mưu về quy trình vận hành công trình thủy lợi đảm bảo vận hành đa mục tiêu, làm cơ sở xử lý các vi phạm theo quy định. Đồng thời tham mưu UBND tỉnh phương án tháo gỡ đối với các dự án xác định có nguy cơ gây thất thoát ngân sách. Thời gian hoàn thành tháo gỡ xong trong tháng 12/2026.

Việc rà soát nêu trên phải đảm bảo không để bỏ sót các dự án thuộc diện cần tháo gỡ khó khăn, vướng mắc nhưng chưa được tổng hợp, tham mưu xem xét xử lý - nhất là các dự án đã có kết luận thanh tra, kiểm tra, kiểm toán, bản án hoặc có tính chất, tình huống pháp lý tương tự.

Tỉnh Phú Thọ được hình thành trên cơ sở sáp nhập 3 tỉnh Phú Thọ, Vĩnh Phúc, Hòa Bình, đi vào hoạt động từ 1/7/2025. Tỉnh có dân số trên 4 triệu người, gồm 148 xã, phường.