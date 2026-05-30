Lộ trình sắp xếp, đổi tên thôn, tổ dân phố ở Phú Thọ

UBND tỉnh Phú Thọ vừa ban hành Kế hoạch sắp xếp, đổi tên thôn, tổ dân phố trên địa bàn, nêu rõ 6 nội dung trọng tâm thực hiện.

Một là, về tiêu chí của thôn, tổ dân phố thực hiện theo Điều 10 Nghị định 185/2026 của Chính phủ. Trong đó, Phú Thọ yêu cầu đối với tổ dân phố thuộc phường bảo đảm có từ 300 số hộ gia đình trở lên; thôn thuộc xã bảo đảm có số hộ gia đình từ 150 hộ trở lên.

Hai là, về quy mô số hộ gia đình thuộc diện phải sắp xếp thực hiện theo Điều 8 Nghị định số 185/2026: Tổ dân phố thuộc phường có số hộ gia đình dưới 300 hộ; thôn thuộc xã có số hộ gia đình dưới 150 hộ.

Ba là, tiêu chuẩn của thôn, tổ dân phố mới sau sắp xếp. Tổ dân phố thuộc phường có từ 300 hộ gia đình trở lên; thôn thuộc xã có từ 150 hộ gia đình trở lên.

Phường Việt Trì, tỉnh Phú Thọ (Ảnh: Tùng Vy).

Trường hợp thôn thuộc địa bàn miền núi, xã thuộc vùng đồng bào dân tộc thiểu số, thôn đặc biệt khó khăn, thôn ở địa bàn có địa hình chia cắt phức tạp, giao thông đi lại khó khăn, dân cư sinh sống phân tán hoặc thuộc khu vực quy hoạch giải phóng mặt bằng, di dân, tái định cư thì quy mô số hộ gia đình có thể thấp hơn quy định tại Điều 10 Nghị định 185/2026 của Chính phủ.

Bốn là, việc đổi tên thôn, tổ dân phố theo địa danh hoặc theo số thứ tự do cấp uỷ, chính quyền địa phương và cộng đồng dân cư quyết định, được thực hiện đồng thời với quy trình thực hiện sắp xếp thôn, tổ dân phố.

Trường hợp ở đơn vị hành chính cấp xã có thôn, tổ dân phố trùng tên hoặc thôn, tổ dân phố chưa thống nhất về tên gọi hoặc theo nguyện vọng của nhân dân ở thôn, tổ dân phố thì thực hiện sắp xếp đổi tên thôn, tổ dân phố cho phù hợp.

Năm là, thẩm quyền sắp xếp, đặt tên, đổi tên thôn, tổ dân phố do HĐND cấp xã quyết định.

Sáu là, trình tự, thủ tục thực hiện sắp xếp, đổi tên thôn, tổ dân phố được thực hiện theo các bước. Trong đó, Sở Nội vụ Phú Thọ ban hành văn bản hướng dẫn UBND xã, phường thực hiện rà soát số lượng thôn, tổ dân phố trên địa bàn.

UBND xã, phường khẩn trương thực hiện rà soát toàn bộ thôn, tổ dân phố trên địa bàn làm cơ sở xây dựng phương án. Sau đó xây dựng phương án gửi Sở Nội vụ tổng hợp, xây dựng phương án tổng thể sắp xếp thôn, tổ dân phố trên địa bàn tỉnh Phú Thọ.

Đối với các thôn, tổ dân phố có yếu tố đặc thù về vị trí địa lý, địa hình và phong tục tập quán hoặc điều kiện tổ chức cộng đồng dân cư sau sắp xếp chưa đạt tiêu chuẩn theo quy định hoặc không thể thực hiện sắp xếp, UBND cấp xã phải giải trình rõ lý do, sự cần thiết và căn cứ đề xuất không thực hiện sắp xếp.

Trước ngày 5/6, Sở Nội vụ phải báo cáo UBND tỉnh trình Đảng uỷ UBND tỉnh báo cáo, xin ý kiến Thường trực Tỉnh ủy, Ban Thường vụ Tỉnh ủy Phú Thọ chỉ đạo triển khai thực hiện.

Căn cứ kết luận của Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Sở Nội vụ hướng dẫn UBND xã, phường xây dựng đề án và tổ chức lấy ý kiến nhân dân theo quy định của pháp luật; hoàn thành trước ngày 10/6.

HĐND cấp xã ban hành nghị quyết về việc sắp xếp, đổi tên thôn, tổ dân phố hoàn thành trước ngày 30/6.

Kế hoạch của UBND tỉnh Phú Thọ yêu cầu kết thúc hoạt động đối với người hoạt động không chuyên trách ở cấp xã trước ngày 31/5.

Báo cáo tổng thể kết quả triển khai thực hiện sắp xếp thôn, tổ dân phố phải được gửi tới UBND tỉnh Phú Thọ chậm nhất ngày 1/7.

UBND tỉnh Phú Thọ chỉ đạo các sở, ban, ngành, UBND xã/phường căn cứ chức năng, nhiệm vụ chủ động tham mưu triển khai các nội dung công việc liên quan đến thực hiện sắp xếp, đổi tên thôn, tổ dân phố trên địa bàn tỉnh đảm bảo đồng bộ, thống nhất với các chủ trương, quy định của Trung ương.

Trong đó phải kịp thời ban hành theo thẩm quyền các hướng dẫn, văn bản cụ thể hóa bảo đảm triển khai thông suốt, thống nhất, đồng bộ, không để khoảng trống pháp lý hoặc chồng chéo trong tổ chức thực hiện.

Phú Thọ được hình thành trên cơ sở sáp nhập 3 tỉnh Phú Thọ, Vĩnh Phúc, Hòa Bình, đi vào hoạt động từ 1/7/2025. Tỉnh có dân số trên 4 triệu người, gồm 148 xã, phường.