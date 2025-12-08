Học tập và làm theo Bác bằng những việc làm thiết thực

Thời gian qua, Ðồn Biên phòng Chiềng Tương (Sơn La) đã tích cực triển khai việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh gắn với thực hiện Cuộc vận động “Phát huy truyền thống, cống hiến tài năng, xứng danh Bộ đội Cụ Hồ”, lựa chọn các nội dung đột phá về bảo vệ vững chắc chủ quyền, an ninh biên giới và củng cố hệ thống chính trị ở cơ sở.

Cán bộ quân y Đồn Biên phòng Chiềng Tương khám bệnh miễn phí cho nhân dân trên địa bàn.

Đứng chân trên địa bàn xã Lóng Phiêng, Đồn Biên phòng Chiềng Tương có nhiệm vụ quản lý, bảo vệ 22,7km đường biên tiếp giáp hai huyện Xiềng Khọ và Sốp Bâu, tỉnh Hủa Phăn, nước bạn Lào, đồng thời phụ trách địa bàn 19 bản của xã. Thiếu tá Thào Nguyên Hồ, Chính trị viên phó Đồn Biên phòng Chiềng Tương cho biết: Tùy theo chuyên đề từng năm, cấp ủy, Ban Chỉ huy đơn vị đã xây dựng chương trình, kế hoạch cụ thể để triển khai học tập và làm theo Bác phù hợp với thực tiễn. Duy trì nghiêm sinh hoạt chi bộ, sinh hoạt đơn vị, sinh hoạt chi đoàn; đánh giá kết quả làm theo Bác của từng cá nhân; tập thể góp ý, biểu dương kịp thời những cán bộ, chiến sĩ tiêu biểu.

Thực hiện lời Bác dạy “Quân với dân như cá với nước”, Đảng ủy, Ban Chỉ huy Đồn phân công 23 đảng viên phụ trách địa bàn các bản biên giới, chủ động nắm tình hình từ xa, phối hợp chặt chẽ với các lực lượng tăng cường tuần tra, kiểm soát, giữ vững an ninh trật tự khu vực biên giới. Đồng thời, tuyên truyền, vận động nhân dân chấp hành chủ trương của Đảng, pháp luật của Nhà nước, Luật Biên giới quốc gia và phát triển kinh tế, chuyển đổi cây trồng, vật nuôi phù hợp điều kiện địa phương.

Đại úy Vàng A Nu, Đội trưởng Đội vận động quần chúng cho biết: Đơn vị duy trì sinh hoạt chuyên đề, đọc báo hằng tuần, lồng ghép tuyên truyền tại các cuộc họp bản, tổ chức tuyên truyền lưu động và phối hợp với cấp ủy, chính quyền mở các lớp phổ biến pháp luật cho nhân dân. Từ đầu năm đến nay, Đồn đã tổ chức 56 buổi tuyên truyền với 1.680 lượt người tham gia. Chúng tôi luôn xác định, học Bác từ việc nêu cao tinh thần trách nhiệm, tự giác, khắc phục khó khăn, tận tụy với công việc, quyết tâm hoàn thành tốt mọi nhiệm vụ được giao.

Trong quản lý, bảo vệ chủ quyền lãnh thổ, an ninh biên giới quốc gia, Đồn Biên phòng Chiềng Tương thường xuyên nắm chắc tình hình nội, ngoại biên; duy trì nghiêm chế độ sẵn sàng chiến đấu; triển khai đồng bộ các biện pháp nghiệp vụ biên phòng. 11 tháng qua, đơn vị đã tổ chức 45 lượt tuần tra đơn phương với 323 lượt người tham gia; 6 lượt tuần tra song phương với 144 lượt người; 71 lượt tuần tra, kiểm soát địa bàn với 239 lượt cán bộ, chiến sĩ tham gia. Đơn vị triển khai 60 tổ với 263 lượt cán bộ tham gia mật phục, đánh bắt ma túy; phát hiện 2 vụ vi phạm quy chế quản lý biên giới; chủ trì phối hợp bắt giữ 6 vụ, 7 đối tượng liên quan ma túy; xử lý 2 vụ trộm cắp tài sản; 1 vụ xuất nhập cảnh trái phép và 1 vụ hiếp dâm trẻ em dưới 16 tuổi.

Đồn Biên phòng Chiềng Tương còn tích cực tham gia các hoạt động an sinh xã hội, đồng hành cùng nhân dân vùng biên. Đơn vị duy trì hiệu quả mô hình dân vận khéo “Trồng cây ăn quả trên đất dốc”; hỗ trợ 380 ngày công giúp nhân dân tu sửa trường lớp, đường giao thông, khắc phục hậu quả thiên tai. Nhiều chương trình ý nghĩa được duy trì như “Hũ gạo tiết kiệm”, “Nâng bước em đến trường”, “Con nuôi đồn biên phòng”, “Xuân biên phòng ấm lòng dân bản”...; phối hợp xây dựng điểm trường mầm non bản Nà Mùa, lắp đặt 250 cột đèn năng lượng mặt trời; hỗ trợ 500.000 đồng/tháng cho 3 học sinh (trong đó có 1 học sinh nước bạn Lào); tổ chức tặng hàng nghìn suất quà, cắt tóc miễn phí, khám và cấp phát thuốc cho học sinh, nhân dân có hoàn cảnh khó khăn với tổng trị giá gần 2,7 tỷ đồng.

Đồng chí Vi Tuấn Bảo, Bí thư Đảng ủy xã Lóng Phiêng cho biết: Cán bộ, chiến sĩ Đồn Biên phòng Chiềng Tương luôn sâu sát cơ sở, “cùng ăn, cùng ở, cùng làm” với nhân dân. Nhiều hoạt động hỗ trợ phát triển kinh tế - xã hội, xây dựng nông thôn mới, xóa đói giảm nghèo được triển khai hiệu quả; nhiều bản trước đây khó khăn nay đã có đường giao thông khang trang, điện chiếu sáng, trường lớp được sửa chữa, đời sống người dân ngày càng cải thiện.

Những việc làm cụ thể, thiết thực trong học tập và làm theo Bác của cán bộ, chiến sĩ Đồn Biên phòng Chiềng Tương đã góp phần củng cố mối quan hệ quân - dân bền chặt, xây dựng đơn vị chính quy, vững mạnh toàn diện, hoàn thành tốt nhiệm vụ bảo vệ chủ quyền, an ninh biên giới quốc gia.