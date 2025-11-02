Phong trào thi đua yêu nước cần tạo ra những sản phẩm có giá trị cho xã hội

Ngày 2/11, Cà Mau tổ chức Đại hội thi đua yêu nước lần thứ I (2025-2030) với phương châm “Thi đua yêu nước - Tận tâm tận lực - Tự tin đột phá - Tăng tốc phát triển”.

Đại hội thể hiện ý chí quyết tâm và khát vọng vươn lên, thực hiện thắng lợi mục tiêu đến năm 2030 Cà Mau trở thành cực tăng trưởng của khu vực Đồng bằng sông Cửu Long, trung tâm phát triển nhanh, bền vững, toàn diện, vững tin cùng cả nước bước vào kỷ nguyên phát triển mới.

Phó Chủ tịch nước Võ Thị Ánh Xuân dự Đại hội thi đua yêu nước tỉnh Cà Mau (Ảnh: V.Đ).

5 năm qua, các phong trào thi đua được tỉnh Cà Mau thực hiện có hiệu quả như: Cả nước chung sức xây dựng nông thôn mới; Vì người nghèo, không để ai bị bỏ lại phía sau; Đoàn kết, chung sức, đồng lòng thi đua phòng, chống và chiến thắng đại dịch Covid-19; Chung tay xóa nhà tạm nhà dột nát; Đẩy mạnh phát triển kết cấu hạ tầng đồng bộ, hiện đại, thực hành tiết kiệm, chống lãng phí; Đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số;...

Trong các phong trào thi đua yêu nước đã xuất hiện nhiều tấm gương điển hình tiên tiến ở các lĩnh vực.

Phát biểu tại Đại hội, Phó Chủ tịch nước Võ Thị Ánh Xuân biểu dương, chúc mừng những kết quả, thành tích trong phát triển kinh tế - xã hội và các phong trào thi đua yêu nước của tỉnh Cà Mau trong 5 năm qua.

Theo Phó Chủ tịch nước, sau hợp nhất, Cà Mau có không gian và tiềm năng phát triển mới, hội tụ nhiều điều kiện để trở thành cực tăng trưởng xanh, một động lực phát triển của vùng đồng bằng sông Cửu Long.

Tuy nhiên, Phó Chủ tịch nước cũng cho rằng Cà Mau vẫn còn nhiều thách thức như: Hạ tầng giao thông, hạ tầng số chưa đồng bộ; nguồn nhân lực chất lượng cao và đội ngũ cán bộ cơ sở còn hạn chế; đời sống, việc làm của nhân dân, nhất là vùng sâu, vùng xa, vùng căn cứ cách mạng còn khó khăn; biến đổi khí hậu, xâm nhập mặn, sạt lở, an ninh nguồn nước là những thách thức không nhỏ trong quá trình phát triển.

Cà Mau đón nhận Huân chương Lao động hạng Nhất của Chủ tịch nước tặng (Ảnh: V.Đ).

Trong thời gian tới, Phó Chủ tịch nước Võ Thị Ánh Xuân đề nghị tỉnh Cà Mau cần phát huy nội lực, tranh thủ tối đa nguồn lực từ Trung ương và các đối tác chiến lược; quy hoạch và đầu tư cho sự phát triển kinh tế - xã hội mang tính tổng thể, đồng đều, không để địa phương nào bị bỏ lại phía sau.

Tỉnh cần chú trọng phát triển giao thông, cảng biển, dịch vụ logistics mang tính lưỡng dụng; ưu tiên triển khai các công trình ứng phó biến đổi khí hậu, bảo đảm an ninh nguồn nước; đầu tư phát triển nông nghiệp công nghệ cao, thủy sản sinh thái và công nghiệp chế biến hiện đại; chú trọng bảo tồn và phát huy giá trị văn hóa truyền thống, nhất là đờn ca tài tử Nam Bộ;...

Phó Chủ tịch nước đề nghị tỉnh Cà Mau trước mắt quan tâm giải quyết những khó khăn, vướng mắc trong vận hành chính quyền địa phương 2 cấp, tạo điều kiện thuận lợi cho đội ngũ cán bộ yên tâm công tác; làm tốt nhiệm vụ bảo đảm quốc phòng - an ninh, góp phần bảo vệ vững chắc chủ quyền biển đảo thiêng liêng của Tổ quốc.

Thực hiện phong trào thi đua yêu nước trong thời gian tới, Phó Chủ tịch nước lưu ý tỉnh phát động và tổ chức thực hiện các phong trào thi đua một cách thực chất, hiệu quả, tránh hình thức, có mục tiêu rõ ràng, tiêu chí cụ thể, phù hợp thực tiễn, tạo ra những sản phẩm có giá trị cho xã hội.

Theo Phó Chủ tịch nước, phải biến các phong trào thi đua thực sự trở thành nguồn lực, tạo sức mạnh nội sinh, khơi dậy khát vọng cống hiến, cổ vũ tinh thần sáng tạo và ý chí vươn lên mạnh mẽ của cán bộ, đảng viên và các tầng lớp nhân dân.

Trong công tác khen thưởng, Phó Chủ tịch nước lưu ý Cà Mau cần chú trọng khen thưởng đối với các tập thể nhỏ, các cá nhân trực tiếp lao động, sản xuất, chiến đấu; kịp thời phát hiện, tuyên truyền và nhân rộng những tấm gương điển hình tiên tiến, kể cả những tấm gương nhỏ, bình dị nhưng có ý nghĩa, tạo sức lan tỏa mạnh mẽ trong xã hội.

"Coi trọng việc xây dựng văn hóa thi đua trong hệ thống chính trị và xã hội, để thi đua thực sự trở thành động lực góp phần đưa Cà Mau phát triển nhanh và bền vững trong kỷ nguyên mới, kỷ nguyên phát triển giàu mạnh, thịnh vượng, hạnh phúc của đất nước", Phó Chủ tịch nước nhấn mạnh.

Phó Chủ tịch nước tặng quà đến cựu chiến binh, thương binh tại đại hội (Ảnh: V.Đ).

Theo UBND tỉnh Cà Mau, giai đoạn 2025-2030, với chủ đề “Thi đua yêu nước, đột phá phát triển, xây dựng Cà Mau - tỉnh địa đầu cực Nam của Tổ quốc giàu đẹp, văn minh”, tỉnh này đặt mục tiêu đột phá phát triển khoa học, công nghệ, đổi mới, sáng tạo và chuyển đổi số; phát huy các giá trị văn hóa, lịch sử truyền thống, quyết tâm đưa tỉnh phát triển nhanh, bền vững, không ngừng cải thiện và nâng cao đời sống của nhân dân.