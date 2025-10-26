Tổng Thư ký Liên Hợp Quốc: Việt Nam phát huy tiếng nói mạnh mẽ góp phần giải quyết thách thức toàn cầu

Tổng Thư ký Liên Hợp Quốc António Guterres gặp gỡ báo chí tại Lễ mở ký và Hội nghị cấp cao Công ước của Liên Hợp Quốc về Chống tội phạm mạng (Ảnh: Dương Giang/TTXVN).

Việt Nam luôn tích cực ủng hộ tiến trình cải tổ Liên Hợp Quốc và tổ chức đa phương lớn nhất hành tinh kêu gọi Việt Nam tiếp tục phát huy tiếng nói mạnh mẽ giúp Liên Hợp Quốc hoạt động hiệu quả hơn, tinh gọn hơn và phản ứng nhanh hơn trước các thách thức toàn cầu.

Đây là nhận định của Tổng Thư ký Liên Hợp Quốc António Guterres trong cuộc phỏng vấn với báo chí ngày 25/10, nhân dịp Lễ mở ký và Hội nghị cấp cao Công ước của Liên Hợp Quốc về chống tội phạm mạng (Công ước Hà Nội). Việc mở ký Công ước Hà Nội diễn ra đúng vào dịp kỷ niệm 80 năm thành lập Liên Hợp Quốc (24/10/1945-24/10/2025) khiến sự kiện thêm phần ý nghĩa.

Tổng Thư ký Liên Hợp Quốc António Guterres chia sẻ rằng việc hai sự kiện quan trọng đồng thời diễn ra cho thấy sau 80 năm kể từ khi Liên Hợp Quốc được thành lập, chủ nghĩa đa phương vẫn được duy trì mạnh mẽ và tiếp tục là cách thức để giải quyết các thách thức của thời đại.

Theo Tổng Thư ký Liên Hợp Quốc, tội phạm mạng là thách thức lớn xâm phạm quyền riêng tư của con người, gây ra những vấn đề nghiêm trọng như trầm cảm ở thanh thiếu niên, làm tổn thất kinh tế nặng nề lên tới hàng nghìn tỷ USD trong khi thế giới trước đây chưa có cơ chế hợp tác quốc tế hiệu quả nào để đối phó với vấn nạn này. Thế nhưng các nước thành viên Liên Hợp Quốc đã cùng nhau hành động và sau 5 năm đàm phán, đã xây dựng được công ước này. Điều này cho thấy rằng sau 80 năm thành lập, Liên Hợp Quốc vẫn chứng minh được vai trò của chủ nghĩa đa phương trong việc giải quyết các thách thức toàn cầu.

Ông nhấn mạnh thêm: Thực tế cho thấy không một quốc gia nào có thể đơn độc ứng phó với các thách thức toàn cầu như biến đổi khí hậu, các vấn đề đe dọa hòa bình và an ninh, tội phạm mạng hay trí tuệ nhân tạo bởi tất cả đều cần tới hợp tác quốc tế.

“Chúng ta cần các thể chế đa phương, và buổi lễ hôm nay chính là minh chứng rằng chủ nghĩa đa phương vẫn đang tồn tại và phát huy hiệu quả. Liên Hợp Quốc vẫn giữ vai trò quan trọng đối với thế giới hôm nay, giống như cách đây 80 năm”, Tổng Thư ký khẳng định.

Tổng Thư ký bày tỏ sự vui mừng khi Công ước chống tội phạm mạng được lựa chọn mở ký tại Việt Nam, đồng thời cũng khẳng định khó có nơi nào phù hợp hơn.

Theo ông Antonio Guterres, Việt Nam không chỉ sở hữu năng lực và chuyên môn cần thiết để tham gia xử lý, ứng phó với các thách thức toàn cầu về an ninh mạng, mà còn là một quốc gia được cộng đồng quốc tế đánh giá cao và dành nhiều sự tôn trọng với vị thế ngày càng được nâng cao trong nền kinh tế toàn cầu cũng như trên trường chính trị - ngoại giao quốc tế.

Trước tình hình thế giới đang đối mặt với những thách thức chưa từng có, đòi hỏi các cơ chế cũng chưa từng có tiền lệ để ứng phó, Tổng Thư ký António Guterres ghi nhận sự tích cực của Việt Nam trong việc ủng hộ tiến trình cải tổ của Liên Hợp Quốc.

Ông ghi nhận sự nỗ lực không ngừng của Việt Nam trong việc khẳng định vai trò chủ động và trách nhiệm trong giải quyết các vấn đề chung của thế giới, đặc biệt là trong khuôn khổ Liên Hợp Quốc. Việt Nam đã tham gia tích cực vào nhiều lĩnh vực hợp tác quốc tế, từ hoạt động gìn giữ hòa bình của Liên Hợp Quốc cho đến thúc đẩy phát triển bền vững, bảo vệ môi trường và bảo đảm quyền con người. Việt Nam cũng đặc biệt chú trọng đến việc thượng tôn pháp luật, tuân thủ và thúc đẩy các nguyên tắc của luật pháp quốc tế, coi đây là nền tảng để duy trì hòa bình, an ninh và ổn định toàn cầu.

Tổng Thư ký Liên Hợp Quốc nhấn mạnh thế giới dành sự ngưỡng mộ đối với Việt Nam - một quốc gia từng trải qua nhiều đau thương, mất mát trong cuộc đấu tranh giành độc lập và thống nhất đất nước, nhưng đã vươn lên mạnh mẽ từ những khó khăn, trở thành một trong những nền kinh tế tăng trưởng nhanh nhất trên thế giới.

“Việt Nam ngày nay là một trong những trụ cột quan trọng của chủ nghĩa đa phương và là quốc gia ủng hộ mạnh mẽ nhất đối với các sáng kiến và hoạt động của Liên Hợp Quốc”, ông Guterres nhận định.

“Chúng tôi khuyến khích Việt Nam tiếp tục phát huy tiếng nói mạnh mẽ trong các hoạt động tại Liên Hợp Quốc, nhằm góp phần giúp Liên Hợp Quốc hoạt động hiệu quả hơn, tinh gọn hơn, tiết kiệm hơn, hỗ trợ tốt hơn cho người dân đang gặp khó khăn trên toàn thế giới, cũng như hỗ trợ các chính phủ xây dựng chiến lược phát triển kinh tế bền vững và bao trùm”, ông nói.

Chia sẻ cảm nhận về giới trẻ Việt Nam cũng như thanh niên các quốc gia tham dự sự kiện, Tổng Thư ký Liên Hợp Quốc António Guterres nhấn mạnh vai trò to lớn và không thể thay thế của thanh niên trong tiến trình phát triển của mỗi quốc gia.

Ông cho biết, tất cả những thành tựu mà Việt Nam đạt được ngày nay, từ kinh tế, giáo dục, khoa học công nghệ, đều có sự đóng góp thiết thực và sáng tạo của thế hệ trẻ.

Tổng Thư ký António Guterres khẳng định rằng thanh niên không chỉ là thế hệ của tương lai, mà còn là thế hệ của hiện tại. Sự tham gia tích cực và năng động của thanh niên Việt Nam trong công cuộc xây dựng và phát triển đất nước chính là bảo đảm vững chắc nhất cho khát vọng hòa bình và phát triển của Việt Nam trong thời gian tới.