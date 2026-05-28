Phó Thủ tướng thông tin "con số ấn tượng" trong cắt giảm thủ tục hành chính

Con số này được Phó Thủ tướng Phạm Thị Thanh Trà đề cập khi phát biểu tại Hội nghị HĐND toàn quốc triển khai phương hướng, nhiệm vụ nhiệm kỳ 2026-2031, sáng 28/5.

Nhắc lại nhiều dấu ấn lịch sử của Quốc hội và HĐND các cấp trong nhiệm kỳ 2021-2026, Phó Thủ tướng nhấn mạnh trong nhiệm kỳ mới, mục tiêu tăng trưởng hai con số đặt ra yêu cầu rất lớn đối với Chính phủ, chính quyền địa phương và HĐND các cấp.

Bà nhấn mạnh nâng cao chất lượng hoạt động của HĐND cũng chính là nâng cao chất lượng quản trị địa phương, nâng cao hiệu quả thực thi chính sách và hiệu lực điều hành của bộ máy hành chính Nhà nước.

Hội nghị HĐND toàn quốc triển khai phương hướng, nhiệm vụ nhiệm kỳ 2026-2031

Tiếp tục phân cấp phân quyền, không để địa phương chờ cơ chế

Từ góc độ Chính phủ, Phó Thủ tướng đề nghị tới đây cần đổi mới mạnh mẽ tư duy quản trị địa phương theo hướng kiến tạo phát triển và phục vụ nhân dân.

“Điểm cốt lõi của quản trị địa phương hiệu quả là tạo môi trường phát triển tốt hơn, huy động cộng đồng, doanh nghiệp và các tầng lớp nhân dân, phát huy cao độ dân chủ cơ sở, để mọi người dân được tham gia vào từng mục tiêu, nhiệm vụ, chính sách phát triển của đất nước và địa phương”, Phó Thủ tướng nhấn mạnh.

Theo đó, Chính phủ sẽ tiếp tục đề xuất Quốc hội và theo thẩm quyền hoàn thiện thể chế, chính sách, phân định rõ hơn thẩm quyền giữa Trung ương và địa phương; tăng tính chủ động, tự chịu trách nhiệm và khả năng phản ứng chính sách của địa phương.

Nhiệm vụ tiếp theo, theo Phó Thủ tướng, là đẩy mạnh phân cấp, phân quyền thực chất gắn với kiểm soát quyền lực hiệu quả.

Yếu tố cơ bản của chính quyền địa phương hai cấp, theo Phó Thủ tướng, không chỉ là tinh gọn tổ chức bộ máy, mà là tái cấu trúc lại phương thức vận hành của nền hành chính quốc gia theo hướng gần dân hơn, linh hoạt hơn, hiệu quả hơn và kiến tạo phát triển đất nước nhanh hơn.

Cùng với khẳng định Chính phủ sẽ tiếp tục phân cấp, phân quyền cho địa phương đi kèm phân bổ tương ứng về nguồn lực, dữ liệu và công cụ quản trị, Phó Thủ tướng yêu cầu các bộ, ngành phải chủ động hơn, sâu sát hơn với địa phương, không để tình trạng chậm hướng dẫn, đùn đẩy trách nhiệm hay để địa phương “chờ cơ chế”.

“Phân quyền càng mạnh, kiểm soát quyền lực càng phải chặt chẽ. HĐND phải thực sự là thiết chế kiểm soát quyền lực hiệu quả ở địa phương; tiếp tục ban hành cơ chế phân cấp gắn với điều chỉnh, cắt giảm, đơn giản hóa thủ tục hành chính để đáp ứng được yêu cầu vận hành hiệu lực, hiệu quả chính quyền địa phương 2 cấp”, Phó Thủ tướng nói.

Cải cách thể chế để giải phóng nguồn lực

Phó Thủ tướng cũng lưu ý cần tạo bước đột phá thực sự về chuyển đổi số trong hoạt động của hệ thống hành chính địa phương, bởi khoảng cách lớn nhất giữa các địa phương trong giai đoạn tới không còn nằm ở điều kiện tự nhiên hay nguồn lực truyền thống, mà nằm ở năng lực quản trị và mức độ chuyển đổi số.

Mặt khác, Phó Thủ tướng quán triệt cần tiếp tục đẩy mạnh cải cách thể chế và cải cách thủ tục hành chính vì đây chính là khâu đột phá của đột phá để giải phóng nguồn lực nâng cao năng lực cạnh tranh và đạt được mục tiêu tăng trưởng hai con số.

Thông tin thêm, Phó Thủ tướng cho biết chỉ trong thời gian ngắn, Chính phủ đã ban hành 11 nghị quyết chuyên đề về cắt giảm, đơn giản hóa thủ tục hành chính, theo đó đã bãi bỏ 56 ngành nghề kinh doanh có điều kiện, cắt giảm 697 thủ tục hành chính và 1.754 điều kiện kinh doanh, đơn giản hóa 704 thủ tục hành chính.

Chính phủ đồng thời phân cấp cho địa phương 321 thủ tục hành chính, giảm 53% thời gian thực hiện thủ tục hành chính, giảm 55% chi phí tuân thủ.

“Tính như vậy, chúng ta tiết kiệm bình quân khoảng 23.000 tỷ đồng mỗi năm. Đây là những con số rất ấn tượng và thực chất diễn ra trong điều kiện, bối cảnh không đơn giản, hết sức khó khăn, nhưng Chính phủ quyết tâm và đã thực hiện được điều này”, Phó Thủ tướng nhấn mạnh.

Bà nói thêm, vấn đề thuần túy không chỉ là thuần túy giải quyết thủ tục nhanh hay chậm mà phải tập trung vào việc khi thủ tục hành chính cắt, đơn giản như vậy đem đến hiệu quả gì cho việc thúc đẩy kiến tạo phát triển cho địa phương.

Một nhiệm vụ quan trọng khác, Phó Thủ tướng nhấn mạnh cần nâng cao năng lực giám sát thực thi chính sách gắn với kiểm soát rủi ro phát triển.

Theo bà, hoạt động giám sát của HĐND phải chuyển mạnh từ “giám sát sự vụ” sang “giám sát chiến lược phát triển”; đi sâu vào những lĩnh vực tiềm ẩn rủi ro lớn như đầu tư công, đất đai, quy hoạch, tài chính công, chuyển đổi số, môi trường và các dự án trọng điểm…

Nhấn mạnh đất nước đang bước vào một giai đoạn phát triển mới với yêu cầu rất cao về chất lượng thể chế, năng lực quản trị và hiệu quả hoạt động của bộ máy Nhà nước, Phó Thủ tướng khẳng định Quốc hội, Chính phủ, chính quyền địa phương và HĐND các cấp cần tiếp tục đồng hành chặt chẽ; cùng chia sẻ trách nhiệm, cùng kiến tạo phát triển và cùng phụng sự nhân dân.