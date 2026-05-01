Thủ tướng: Khẩn trương cắt giảm thủ tục hành chính, điều kiện kinh doanh

Phó Thủ tướng Phạm Thị Thanh Trà vừa ký văn bản số 464/TTg-CĐS ngày 30/4 của Thủ tướng Chính phủ yêu cầu triển khai các nghị quyết cắt giảm, đơn giản hóa thủ tục hành chính, điều kiện kinh doanh.

Văn bản nêu rõ, thực hiện Kết luận số 18 ngày 2/4 của Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XIV về kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội, tài chính quốc gia, vay trả nợ công, đầu tư công trung hạn 5 năm 2026-2030, gắn với mục tiêu tăng trưởng “2 con số”, ngày 29/4, Chính phủ đã ban hành các nghị quyết về cắt giảm, phân cấp, đơn giản hóa thủ tục hành chính và điều kiện kinh doanh.

Thủ tướng Chính phủ ghi nhận, đánh giá cao các bộ, cơ quan ngang bộ đã chủ động rà soát, đề xuất Chính phủ ban hành các nghị quyết, bảo đảm kịp thời, đúng tiến độ theo chỉ đạo. Kết quả rà soát, cắt giảm bước đầu cơ bản đáp ứng mục tiêu đề ra.

Để triển khai hiệu quả, Thủ tướng yêu cầu các bộ, cơ quan ngang bộ khẩn trương hướng dẫn thi hành các nghị quyết đã ban hành, nhất là trình tự, thủ tục đối với các thủ tục hành chính đã phân cấp về địa phương; đồng thời ban hành theo thẩm quyền các văn bản sửa đổi, bổ sung, bảo đảm đồng bộ, thống nhất với các nghị quyết của Chính phủ.

Thời hạn hoàn thành trước ngày 20/5. Trường hợp phát sinh vướng mắc, các bộ, cơ quan kịp thời tổng hợp, báo cáo Thủ tướng xem xét, quyết định.

Thủ tướng cũng yêu cầu UBND các tỉnh, thành phố khẩn trương tiếp nhận, tổ chức triển khai các thủ tục hành chính đã được phân cấp, tuyệt đối không để xảy ra gián đoạn. Nếu có khó khăn, vướng mắc, địa phương báo cáo các bộ quản lý ngành, lĩnh vực để được hướng dẫn, giải quyết.

Về 2 nghị quyết cắt giảm thủ tục hành chính, điều kiện kinh doanh và cắt giảm ngành, nghề đầu tư kinh doanh có điều kiện theo Nghị quyết số 206/2025/QH15, thời gian qua, các bộ, cơ quan đã rà soát, xây dựng phương án.

Đến nay, 11 bộ đã gửi phương án đề xuất cho Bộ Tài chính; 2 bộ hoàn thiện phương án gửi Bộ Tư pháp. Tuy nhiên, tiến độ và chất lượng của một số cơ quan vẫn chưa đáp ứng yêu cầu, còn một số vấn đề vướng mắc, chưa thống nhất.

Do đó, Thủ tướng yêu cầu các Bộ: Công Thương, Khoa học và Công nghệ, Nội vụ, Công an, Tài chính, Văn hóa, Thể thao và Du lịch, Xây dựng, Y tế nghiên cứu báo cáo, đề xuất của Bộ Tư pháp; khẩn trương hoàn thành nội dung quy định cắt giảm, phân cấp, đơn giản hóa thủ tục hành chính, điều kiện kinh doanh thuộc phạm vi quản lý theo Nghị quyết số 206/2025/QH15, gửi Bộ Tư pháp trong ngày 30/4.

Trên cơ sở đó, Bộ Tư pháp tổng hợp, hoàn thiện hồ sơ dự thảo nghị quyết, gồm các nội dung về phân quyền, phân cấp; cắt giảm, đơn giản hóa thủ tục hành chính, điều kiện kinh doanh do cắt giảm ngành, nghề đầu tư kinh doanh có điều kiện; cắt giảm, đơn giản hóa các thủ tục hành chính, điều kiện kinh doanh không cần thiết; bảo đảm thống nhất, đồng bộ với Nghị quyết cắt giảm ngành, nghề đầu tư kinh doanh có điều kiện và danh mục ngành, nghề đầu tư kinh doanh có điều kiện tại Phụ lục IV của Luật Đầu tư 2025, trình Chính phủ trước ngày 5/5.

Các bộ, cơ quan ngang bộ cũng được yêu cầu nghiên cứu, tiếp thu báo cáo, đề xuất của Bộ Tài chính; khẩn trương rà soát, hoàn thiện đề xuất cắt giảm ngành, nghề đầu tư kinh doanh có điều kiện, gửi Bộ Tài chính trong ngày 30/4.

Trường hợp còn ý kiến khác nhau giữa các bộ, cơ quan, nhất là với ngành, nghề, lĩnh vực liên quan đến chức năng, nhiệm vụ của nhiều cơ quan, Bộ Tài chính chủ trì làm việc trực tiếp với các đơn vị liên quan để thống nhất phương án, hoàn thiện hồ sơ dự thảo nghị quyết, trình Chính phủ trước ngày 5/5.

Thủ tướng yêu cầu Bộ trưởng, Thủ trưởng cơ quan ngang bộ, Chủ tịch UBND các tỉnh, thành phố trực tiếp chỉ đạo thực hiện các nhiệm vụ nêu trên; chịu trách nhiệm trước Thủ tướng về kết quả rà soát, đề xuất cắt giảm và tổ chức thực hiện các thủ tục hành chính được phân cấp, bảo đảm thực chất, tuân thủ các mục tiêu, chỉ tiêu, yêu cầu tại Kết luận số 18-KL/TW ngày 2/4 và Kết luận của Thường trực Chính phủ tại văn bản số 185/TB-VPCP ngày 14/4.