Phó Cục trưởng Cục An ninh làm Phó Giám đốc Công an Nghệ An

Ngày 29/4, thông tin từ Công an tỉnh Nghệ An, đơn vị đã công bố quyết định của Bộ trưởng Bộ Công an về nhân sự trong Ban giám đốc Công an tỉnh.

Theo quyết định của Bộ trưởng Bộ Công an, Đại tá Nguyễn Huy Khích, Phó Cục trưởng Cục An ninh chính trị nội bộ, Bộ Công an, được điều động giữ chức vụ Phó Giám đốc Công an tỉnh Nghệ An.

Đại tá Nguyễn Huy Khích, Phó Giám đốc Công an tỉnh Nghệ An phát biểu nhận nhiệm vụ (Ảnh: Vương Linh).

Thiếu tướng Đinh Việt Dũng, Giám đốc Công an tỉnh Nghệ An, chúc mừng Đại tá Nguyễn Huy Khích đồng thời tin tưởng tân Phó Giám đốc Công an tỉnh sẽ phát huy tối đa năng lực, sở trường, cống hiến hết tâm sức, trí tuệ, cùng với tập thể Ban Thường vụ Đảng ủy, lãnh đạo Công an tỉnh đoàn kết một lòng, thống nhất ý chí để lãnh đạo, chỉ đạo lực lượng Công an Nghệ An hoàn thành xuất sắc mọi nhiệm vụ được giao.

Giám đốc Công an tỉnh Nghệ An tin rằng với kinh nghiệm công tác nhiều năm ở cục nghiệp vụ, Đại tá Nguyễn Huy Khích sẽ có nhiều giải pháp trong lãnh đạo, chỉ đạo, tạo ra bước đột phá trên cương vị mới.

Liên quan đến công tác nhân sự, Bộ trưởng Bộ Công an cũng đã quyết định điều động Đại tá Trần Hồng Quang, Phó Giám đốc Công an tỉnh Nghệ An giữ chức vụ Phó Cục trưởng Cục An ninh chính trị nội bộ, Bộ Công an.