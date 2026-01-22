Phê duyệt phương án xử lý loạt công trình FLC chuyển giao tại Sầm Sơn

Ngày 22/1, thông tin từ Văn phòng UBND tỉnh Thanh Hóa, ông Lê Quang Hùng, Phó Chủ tịch UBND tỉnh, đã ký quyết định phê duyệt phương án xử lý các công trình thuộc dự án không gian du lịch ven biển phía Đông đường Hồ Xuân Hương, thành phố Sầm Sơn cũ (nay là phường Sầm Sơn).

Đây là những công trình do Tập đoàn FLC đầu tư xây dựng và chuyển giao cách đây 4 năm, đã được xác lập quyền sở hữu toàn dân. Cụ thể gồm 14 Hubway (công trình bar - cà phê), các khu tắm tráng (tắm nước ngọt), khu vui chơi trẻ em, hệ thống hạ tầng kỹ thuật và các chòi quan sát dọc bãi biển Sầm Sơn.

Hubway dọc bãi biển Sầm Sơn (Ảnh: Thanh Tùng).

Theo quyết định phê duyệt, các hạng mục có tổng giá trị tài sản gần 60 tỷ đồng. Trong đó các Hubway, khu tắm tráng và khu vui chơi trẻ em có giá trị gần 40 tỷ đồng.

Về hiện trạng, các công trình trên đang xuống cấp với nhiều hạng mục như cửa bị hỏng khóa, gãy bản lề, sơn ngoài bong tróc, bám bẩn; gạch lát nền xuống cấp, trám vá nhiều chỗ; nhà vệ sinh hư hỏng nghiêm trọng…

UBND tỉnh Thanh Hóa giao UBND phường Sầm Sơn có trách nhiệm hạch toán tăng tài sản, tổ chức quản lý, sử dụng tài sản theo đúng quy định.

Sở Tài chính được giao chủ trì, phối hợp với các sở, ngành, đơn vị liên quan, hướng dẫn việc tiếp nhận, quản lý và sử dụng tài sản công đúng quy định pháp luật.

Trước đó, như Dân trí đã phản ánh, sau hàng loạt cơn bão, các Hubway và khu tắm tráng dọc bãi biển Sầm Sơn bị hư hỏng, xuống cấp nghiêm trọng; nhiều hạng mục bị bỏ hoang lâu ngày dẫn đến hoen gỉ, hư hỏng.

Lãnh đạo phường Sầm Sơn cho biết sẽ xin ý kiến UBND tỉnh để tổ chức đấu thầu, khai thác và sử dụng các công trình này một cách hiệu quả, chuyên nghiệp hơn.

Khu tắm tráng dọc bãi biển Sầm Sơn bị hư hỏng nghiêm trọng (Ảnh: Thanh Tùng).

Theo báo cáo mới nhất của UBND phường Sầm Sơn, năm 2025, địa phương này tiếp tục giữ vai trò đầu tàu về du lịch của tỉnh Thanh Hóa khi đón khoảng 8,8 triệu lượt khách, đạt tổng doanh thu gần 17.500 tỷ đồng.

Năm 2026, chính quyền phường Sầm Sơn đặt quyết tâm cao hơn trong việc xử lý các tồn tại, hạn chế nhằm đạt mục tiêu đón hơn 9 triệu lượt khách.

Địa phương đã ban hành 13 phương án và 2 kế hoạch nhằm nâng cao hiệu quả quản lý hoạt động du lịch.

Trong đó, tuyến phố đi bộ trên đường Thanh Niên sẽ được dừng hoạt động để chuyển sang tổ chức tại khu vực quảng trường biển và phía Đông đường Hồ Xuân Hương; các bãi đỗ xe do chính quyền quản lý sẽ không thu phí, còn các bãi đỗ xe tư nhân sẽ thực hiện thu phí qua ứng dụng điện tử, quẹt thẻ để kiểm soát.