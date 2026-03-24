Phát động cuộc thi chính luận bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng lần 2

Sáng 24/3, Đảng ủy Chính phủ tổ chức phát động cuộc thi chính luận bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng trong Đảng bộ Chính phủ lần thứ 2, năm 2026 và quán triệt chương trình hành động của Ban Chấp hành Đảng bộ Chính phủ thực hiện Nghị quyết Đại hội XIV của Đảng.

Phát động cuộc thi, ông Nguyễn Đức Phong, Phó Bí thư Đảng ủy Chính phủ, cho biết cuộc thi là sự kiện kịp thời để chào mừng thành công của Đại hội XIV của Đảng, cuộc bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XVI và đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2026-2031.

Theo ông Phong, đây cũng là hoạt động chính trị, tư tưởng sâu rộng để bảo vệ, lan tỏa, cụ thể hóa Văn kiện Đại hội XIV của Đảng, góp phần tạo sự thống nhất trong Đảng, đồng thuận trong xã hội, từ đó khơi dậy mạnh mẽ khát vọng phát triển, phát huy tối đa sức mạnh nội sinh, tranh thủ mọi nguồn lực để đưa đất nước tăng tốc và bứt phá.

Hội nghị được kết nối trực tuyến tới 112 điểm cầu trên cả nước (Ảnh: TTXVN).

Cuộc thi năm nay ban tổ chức xác định mở rộng nội dung, chủ đề của cuộc thi gắn với nhiệm vụ của Đảng ủy Chính phủ và Chính phủ, hướng đến hiến kế về giải pháp xây dựng Đảng bộ Chính phủ trong sạch, vững mạnh; đoàn kết, gương mẫu, đi đầu trong khoa học, công nghệ, đổi mới sáng tạo, chuyển đổi số, tăng tốc đột phá...

Cuộc thi có 4 nhóm đối tượng gồm cán bộ, đảng viên, người lao động; phóng viên, biên tập viên các cơ quan báo chí, chuyên gia Ban Chỉ đạo 35; học viên các trường, học viện trực thuộc và nhóm người nước ngoài (nếu có - đây là điểm mới của cuộc thi năm 2026).

Giải thưởng cuộc thi được chia thành 2 nhóm, nhóm giải thưởng cho phóng viên, biên tập viên các cơ quan báo chí, chuyên gia Ban Chỉ đạo 35 các cấp và giải thưởng dành cho các nhóm đối tượng còn lại.

Theo ban tổ chức, việc xếp riêng theo nhóm giải thưởng giúp đánh giá đúng bản chất, yêu cầu về chuyên môn, bản lĩnh chính trị và hiệu quả tác động xã hội trong các tác phẩm dự thi, đồng thời bảo đảm trọng tâm vào lực lượng nòng cốt (báo chí, Ban Chỉ đạo 35), vừa tránh được sự so sánh thiếu đồng nhất và mở rộng không gian sáng tạo.

Các đại biểu dự hội nghị tại điểm cầu Đảng bộ Chính phủ (Ảnh: TTXVN).

Tại hội nghị, ông Phong cho biết ngày 19/3, Đảng ủy Chính phủ đã ban hành Chương trình hành động số 09-CTr/ĐU. Đây là văn kiện quan trọng nhằm cụ thể hóa Nghị quyết Đại hội XIV của Đảng vào điều kiện thực tiễn của Đảng bộ Chính phủ, bảo đảm tính đồng bộ với Chương trình hành động của Đảng bộ nhiệm kỳ 2025-2030.

Ông Phong nhấn mạnh chương trình xác định mục tiêu bám sát các đột phá chiến lược, đáp ứng yêu cầu phát triển nhanh, bền vững của đất nước giai đoạn 2026-2030.

Theo ông Phong, các nhiệm vụ và giải pháp trọng tâm được Đảng bộ Chính phủ đặt ra là đột phá về thể chế và hạ tầng, coi thể chế là "đột phá của đột phá", tập trung hoàn thiện hệ thống pháp luật, cắt giảm tối đa thủ tục hành chính, đẩy nhanh tiến độ các siêu dự án quốc gia.

Đặc biệt, Phó Bí thư Đảng ủy Chính phủ nhấn mạnh Đảng ủy Chính phủ sẽ thí điểm ứng dụng AI trong công tác Đảng và xây dựng "Hệ thống chấm điểm năng lực cán bộ" trên nền tảng số.

Đảng ủy Chính phủ sẽ xây dựng "Hệ thống chấm điểm năng lực cán bộ" trên nền tảng số.

Cùng với đó, Đảng ủy Chính phủ kiên trì đấu tranh phòng, chống tham nhũng, xây dựng văn hóa liêm chính theo phương châm cán bộ "không thể, không dám, không muốn, không cần" tham nhũng; chuyển đổi phương thức kiểm tra, giám sát từ "bị động" sang "chủ động" dựa trên dữ liệu số, theo ông Phong.

"Chương trình hành động số 09-CTr/ĐU thể hiện quyết tâm chính trị cao nhất của Đảng bộ Chính phủ trong việc đổi mới phương thức lãnh đạo, nâng cao năng lực quản trị quốc gia, quyết tâm thực hiện thắng lợi các mục tiêu mà Đại hội XIV của Đảng đã đề ra", ông Phong nêu rõ.