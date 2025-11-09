Phấn đấu đến 2030, 75% người Việt Nam hài lòng và hạnh phúc với cuộc sống

Góp ý vào dự thảo văn kiện trình Đại hội XIV của Đảng, nhiều đại biểu Quốc hội “hiến kế” nhiều giải pháp để phát triển kinh tế cũng như nâng cao sự hài lòng của người dân với chất lượng cuộc sống.

Cần những doanh nghiệp lớn mang thương hiệu quốc gia

Đại biểu Huỳnh Thanh Phương (Tây Ninh) góp ý cần tăng cường nhiều giải pháp để tăng năng suất lao động quốc gia. Theo ông, trong nhiệm kỳ qua, đây là điểm nghẽn cốt lõi phản ánh giới hạn của mô hình tăng trưởng hiện nay.

Đại biểu Phương cho biết dự thảo văn kiện xác định mục tiêu phấn đấu tăng trưởng 2 con số trở lên, và muốn tăng trưởng như vậy, năng suất lao động phải tăng trên 8,5%.

"Giai đoạn 2021-2025, chúng ta đặt chỉ tiêu tăng 6,5% năng suất lao động nhưng chỉ đạt được 5,1%, vì thế cần sự phấn đấu rất lớn", đại biểu Phương nói.

Đại biểu Quốc hội nhấn mạnh cần có giải pháp tăng năng suất quốc gia (Ảnh minh họa: Sơn Nguyễn).

Góp ý giải pháp, ông Phương đề nghị tập trung vào các dự án trung tâm nghiên cứu và phát triển, chuyển đổi số, đào tạo nghề theo chuẩn quốc tế, khuyến khích đổi mới sáng tạo trong khu vực tư nhân.

“Tăng năng suất lao động là con đường ngắn nhất để kéo giảm khoảng cách giữa phát triển kinh tế Việt Nam và các nước trên thế giới, nếu chúng ta không tập trung sẽ rất khó phát triển”, ông Phương nhận định.

Văn kiện trình Đại hội XIV của Đảng cũng xác định phát triển kinh tế tư nhân là một trong những động lực quan trọng để phát triển nền kinh tế.

Đại biểu tỉnh Tây Ninh đề nghị thiết kế chính sách từ khuyến khích sang kiến tạo để doanh nghiệp kinh tế tư nhân phát triển.

Hiện nay, chúng ta có nghị quyết, có chủ trương nhưng theo ông Phương, doanh nghiệp tư nhân vẫn gặp rào cản rất lớn về tiếp cận nguồn lực và thể chế nên “phát triển rất khó”.

“Chúng ta chưa xây dựng cơ chế chính sách gì để hỗ trợ hình thành các tập đoàn doanh nghiệp tư nhân lớn đủ điều kiện, đủ năng lực dẫn dắt chuỗi giá trị. Số doanh nghiệp này vẫn đếm trên đầu ngón tay nên phải cố gắng tạo ra những tập đoàn lớn, giá trị thương hiệu quốc gia”, ông Phương nhấn mạnh

Theo ông, kinh tế tư nhân không chỉ đơn thuần là của tư nhân, mà còn là giá trị thương hiệu quốc gia.

Ngoài ra, vị đại biểu nhận định khả năng tự chủ về công nghệ, năng lượng, về nguyên liệu chiến lược là vấn đề mang tính chất sống còn trong bối cảnh cạnh tranh chiến lược giữa cung ứng và chuyển đổi xanh, chuyển đổi số toàn cầu.

Nêu thực tế Việt Nam “chưa thể tự chủ”, ông Phương cho rằng các sản phẩm, thành tựu khoa học, công nghệ “Made in Việt Nam” còn rất nhiều hạn chế.

Dẫn chứng, ông nêu thực tế khu vực phía Nam đang thiếu nguyên vật liệu san lấp mặt bằng để thi công các công trình trọng điểm. Việc tập trung hết cho các dự án đường bộ cao tốc và sân bay quốc tế Long Thành, theo đại biểu Phương, dẫn đến một số công trình, dự án khác thiếu trầm trọng nhưng không có nguyên vật liệu thay thế.

Do đó, nhiều doanh nghiệp, nhất là doanh nghiệp tư nhân, doanh nghiệp có số vốn nhỏ, phải chịu lỗ mà không có gì để thay thế. Vì vậy, khả năng tự chủ là vấn đề ông Phương nhấn mạnh cần lưu tâm.

Phấn đấu đến 2030, 75% người Việt Nam hài lòng với cuộc sống

Đại biểu Huỳnh Thanh Phương đề xuất một nội dung xác định bộ chỉ tiêu trong nhiệm kỳ 5 năm tới, đó là có một chỉ tiêu về chỉ số hạnh phúc của người dân, phấn đấu đến năm 2030 khoảng 75% dân số Việt Nam cảm thấy hài lòng và hạnh phúc với cuộc sống hiện tại.

Đại biểu Quốc hội Huỳnh Thanh Phương (Ảnh: Hồng Phong).

Trong các văn kiện của Đảng đề cập vấn đề này nhưng chưa đưa chỉ tiêu thành con số cụ thể. Việc cụ thể hóa chỉ tiêu này trong văn kiện sẽ chuyển hóa tư tưởng nhân văn vì con người, vì hạnh phúc của nhân dân, trở thành mục tiêu có thể đo lường được.

Việc này, theo ông Phương, cũng phù hợp với xu hướng quản trị thế giới, là thước đo của sự phát triển, cũng là thước đo hiệu quả, thực chất của các chính sách phát triển.

“Tức là không chỉ tăng trưởng GDP mà phải đo được chất lượng cuộc sống thực chất của người dân. Việc xác lập các chỉ tiêu, chỉ số hạnh phúc này cũng chính là cụ thể hóa sinh động nhất để chúng ta lấy quan điểm con người làm trung tâm của sự phát triển”, ông Phương nêu quan điểm.

Tăng sức mạnh nội lực, giảm phụ thuộc từ bên ngoài

Đại biểu Phạm Hùng Thái (Phó Bí thư Tỉnh ủy Tây Ninh) quan tâm tới đánh giá tổng kết tình hình kinh tế - xã hội trong 5 năm qua, đồng thời chỉ ra những tồn tại cần khắc phục để đáp ứng mục tiêu phát triển nhanh, bền vững, tăng trưởng cao, đặc biệt là yêu cầu giữa tăng trưởng nhanh và bền vững.

Tồn tại đó, theo ông Thái, là nền tảng tăng trưởng chưa thật sự vững chắc. Theo báo cáo của Chính phủ 5 năm vừa qua về kinh tế - xã hội, sản xuất lệ thuộc rất lớn vào nhập nguyên vật liệu và lệ thuộc vào FDI, kể cả xuất khẩu FDI chiếm khoảng 70%.

Vì thế, theo Phó Bí thư Tây Ninh, chúng ta cần phải quyết liệt hơn nữa, có định hướng và giải pháp cụ thể để khắc phục tình trạng lệ thuộc vào FDI, như vậy kinh tế mới đảm bảo tự chủ và phát triển bằng nội lực.

Đại biểu Phạm Hùng Thái, Phó Bí thư Tỉnh ủy Tây Ninh (Ảnh: Hồng Phong).

“Đây là vấn đề cần phải nghiên cứu, phân tích, đánh giá, mổ xẻ nguyên nhân và giải pháp để khắc phục. Có như vậy mới đảm bảo tính tăng trưởng mạnh, bền vững và thể hiện được tự chủ, tự lực, tự cường”, ông Hùng nhấn mạnh.

Theo ông, nếu nghị quyết đề ra mục tiêu nhưng không khắc phục được tồn tại sẽ không đạt được mục tiêu và yêu cầu trong nhiệm kỳ tới.

Vị đại biểu đánh giá Nghị quyết 68 về phát triển kinh tế tư nhân của Bộ Chính trị là một đột phá, giúp định hình lại vai trò, vị trí của kinh tế tư nhân, coi doanh nghiệp là động lực, nguồn lực quan trọng trong phát triển.

Đi kèm với đó, theo ông Hùng, cần có những thể chế, chính sách ưu tiên tạo động lực cho công nghiệp sản xuất, chế tạo gắn liền với đào tạo nguồn nhân lực chất lượng cao và khoa học công nghệ, đổi mới sáng tạo.

“Đó là những nền tảng, trụ cột tôi thấy trong văn kiện đã đề cập, chúng ta làm sao phải quyết liệt để nội dung ấy thành hiện thực”, ông Hùng nói và góp ý tỷ trọng nội địa hóa ít nhất phải 30%-40%. Mức 26% còn quá thấp, lệ thuộc FDI quá lớn.

Vị đại biểu tỉnh Tây Ninh nhận định nếu tình hình giống như Covid-19 có biến động dẫn đến đứt quãng chuỗi cung ứng, chúng ta sẽ bị suy sụp, không thể đạt mục tiêu. Do đó, cần phải có sự nội địa hóa, quan tâm đến tự chủ về sản xuất, chế tạo, công nghiệp phụ trợ…