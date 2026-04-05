Ông Trần Thanh Hà làm Phó trưởng Đoàn ĐBQH TP Hà Nội chuyên trách

Sáng 5/4, Đoàn đại biểu Quốc hội TP Hà Nội tổ chức bầu chức danh Phó trưởng Đoàn đại biểu Quốc hội và đại biểu Quốc hội chuyên trách khóa XVI, nhiệm kỳ 2026-2031.

Theo đó, bà Phùng Thị Hồng Hà, Chủ tịch HĐND TP Hà Nội, được bầu làm Phó Trưởng Đoàn đại biểu Quốc hội kiêm nhiệm; ông Trần Thanh Hà, Chánh Văn phòng Đoàn đại biểu Quốc hội và HĐND thành phố được bầu làm Phó trưởng Đoàn đại biểu Quốc hội chuyên trách.

Ông Nguyễn Ngọc Việt, Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch HĐND phường Đống Đa, được bầu làm đại biểu Quốc hội chuyên trách.

Bí thư Thành ủy Hà Nội Nguyễn Duy Ngọc tặng hoa chúc mừng 3 người được bầu vào chức danh Phó Trưởng đoàn đại biểu Quốc hội và đại biểu Quốc hội chuyên trách Đoàn đại biểu Quốc hội TP Hà Nội (Ảnh: Phạm Thắng).

Phát biểu nhận nhiệm vụ, thay mặt các lãnh đạo Đoàn đại biểu Quốc hội TP Hà Nội mới được bầu, bà Phùng Thị Hồng Hà hứa sẽ toàn tâm, toàn ý, nỗ lực cống hiến hết mình, luôn đặt lợi ích của Đảng, của nhân dân và thủ đô lên trên hết.

"Chúng tôi cam kết sẽ chung sức, đồng lòng, đem hết tâm sức cùng các vị đại biểu Quốc hội Đoàn đại biểu Quốc hội TP Hà Nội phấn đấu hoàn thành tốt mọi nhiệm vụ được giao", bà Hà nhấn mạnh.

Bà Hà cũng cho biết lãnh đạo đoàn sẽ luôn đoàn kết thống nhất cùng các vị đại biểu Quốc hội trong đoàn tổ chức các hoạt động của Đoàn đại biểu Quốc hội thành phố Hà Nội đảm bảo hiệu quả, thiết thực đáp ứng cao nhất sự kỳ vọng và tín nhiệm của cử tri thủ đô.

Theo Nghị quyết số 232/NQ-HĐBCQG ngày 21/3 của Hội đồng Bầu cử quốc gia công bố kết quả bầu cử và danh sách những người trúng cử đại biểu Quốc hội khóa XVI, Đoàn đại biểu Quốc hội TP Hà Nội có 32 đại biểu.