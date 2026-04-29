Ngày 29/4, HĐND TP Cần Thơ khóa XI, nhiệm kỳ 2026-2031, tổ chức kỳ họp thứ hai thực hiện một số nhiệm vụ theo thẩm quyền.

Tại kỳ họp, các đại biểu HĐND thành phố đã bầu ông Lê Công Lý làm Phó Chủ tịch UBND TP Cần Thơ, nhiệm kỳ 2026-2031.

Chủ tịch HĐND TP Cần Thơ Đồng Văn Thanh (bên phải) tặng hoa chúc mừng ông Lê Công Lý được bầu làm Phó Chủ tịch UBND TP Cần Thơ (Ảnh: Việt Hằng)

Ông Lê Công Lý (49 tuổi, quê TP Cần Thơ) có trình độ Thạc sĩ quản trị kinh doanh, Đại học Nông nghiệp và Phát triển nông thôn; cao cấp lý luận chính trị.

Ông Lý từng giữ chức vụ Trưởng Ban Quản lý các Khu chế xuất và Công nghiệp Cần Thơ.

Với việc bầu ông Lê Công Lý làm Phó Chủ tịch UBND TP Cần Thơ, lãnh đạo UBND thành phố hiện có Chủ tịch là ông Trương Cảnh Tuyên và 6 Phó Chủ tịch gồm: ông Nguyễn Văn Khởi, ông Nguyễn Văn Hòa, ông Vương Quốc Nam, ông Trần Chí Hùng, bà Nguyễn Thị Ngọc Điệp và ông Lê Công Lý.

Ông Đồng Văn Thanh, Chủ tịch HĐND TP Cần Thơ, cho biết kỳ họp này ngoài bầu bổ sung một Phó Chủ tịch UBND thành phố, HĐND thành phố cũng xem xét một số nội dung khác về lĩnh vực kinh tế - xã hội, văn hóa, giáo dục.