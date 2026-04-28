Trưởng Ban Tổ chức Trung ương tiếp xúc cử tri ở Cần Thơ

Sáng 28/4, Đoàn Đại biểu Quốc hội (ĐBQH) TP Cần Thơ đã tổ chức buổi tiếp xúc cử tri sau kỳ họp thứ nhất Quốc hội Khóa XVI. Hội nghị do ông Nguyễn Duy Ngọc, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng Ban Tổ chức Trung ương chủ trì, và được trực tuyến đến 102 xã, phường trên địa bàn thành phố.

Tại buổi làm việc, Trưởng Ban Tổ chức Trung ương Nguyễn Duy Ngọc đã nêu 5 vấn đề trọng tâm mà Đoàn ĐBQH đã đề xuất với Quốc hội.

Vấn đề thứ nhất, theo ông, Quốc hội đang khẩn trương cùng với Chính phủ tập trung tháo gỡ các điểm nghẽn về mặt thể chế pháp luật.

Vấn đề thứ hai, ông cho rằng cần phải làm gì để hoàn thành mục tiêu phát triển 2 con số. Ông cũng lưu ý không chỉ trong năm 2026, mà phải trong giai đoạn liên tục từ 2026 đến 2030.

"Từng địa phương phải tính toán mô hình tổ chức, mô hình phát triển trong thời kỳ mới và giải pháp kinh tế để phát triển 2 con số, phải tính những gợi ý của Trung ương gắn liền với lợi thế của TP Cần Thơ, của vùng ĐBSCL để kiến nghị với Quốc hội để thông qua nghị quyết", Trưởng Ban Tổ chức Trung ương nhấn mạnh.

Vấn đề thứ ba, theo Trưởng Ban Tổ chức Trung ương, phải xác định khoa học, công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số là trọng tâm và là lực lượng sản xuất, quan hệ sản xuất trong thời kỳ mới.

"Cần xác định, chất lượng lao động có được nâng lên hay không là ở ứng dụng khoa học, công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số", ông Ngọc nói.

Vấn đề thứ tư, theo ông, thành phố phải tập trung rà soát và hoàn thiện và phê duyệt các quy hoạch của thành phố Cần Thơ, quy hoạch xã phường, quy hoạch ngành, lĩnh vực; đặc biệt là phải gắn quy hoạch của thành phố với quy hoạch vùng, quy hoạch tổng thể của cả quốc gia.

Các quy hoạch này phải đảm bảo tầm nhìn xa (50 năm đến 100 năm); phải có tính khả thi trong dài hạn và phải kết nối thêm các hướng đi mới có các thế hệ con cháu chúng ta.

Vấn đề thứ năm, ông nhấn mạnh Cần Thơ phải thu hút được những nhà đầu tư lớn.

Cử tri quan tâm chuyển đổi số và an sinh xã hội

Tại hội nghị đã ghi nhận 3 ý kiến với 9 nội dung từ cử tri đại diện các khu vực phường Ninh Kiều, Khánh Hòa và xã Vĩnh Viễn.

Cử tri Phan Văn Hùng (phường Ninh Kiều) bày tỏ quan tâm đến an sinh xã hội, bảo hiểm y tế, áp dụng công nghệ số trong cải cách hành chính, quản lý xã hội, phòng ngừa tội phạm lừa đảo công nghệ cao và thông tin "xấu, độc" trên không gian mạng.

Cử tri Ngô Thị Hoa (phường Khánh Hòa) đặc biệt quan tâm đến công tác chuyển đổi số trong thực hiện Nghị quyết số 57-NQ/TW, nhấn mạnh vai trò của chính quyền cấp xã, phường trong việc trực tiếp tổ chức thực hiện và phục vụ người dân.

Bà Hoa cũng kiến nghị Chính phủ cần có chính sách đột phá hơn về tài chính, đãi ngộ, cơ chế đặt hàng nghiên cứu gắn với nhu cầu thực tiễn, và tăng cường liên kết giữa Nhà nước - doanh nghiệp - cơ sở nghiên cứu để phát triển khoa học, công nghệ và đổi mới sáng tạo.

Chủ tịch UBND TP Cần Thơ giải đáp thỏa đáng các kiến nghị

Trả lời các ý kiến, kiến nghị của cử tri, ông Trương Cảnh Tuyên, Chủ tịch UBND TP Cần Thơ, đã giải đáp cặn kẽ, chi tiết và nhận được sự đồng tình.

Ông Tuyên cho biết, thành phố đang quyết liệt thực hiện đồng bộ các nhiệm vụ, giải pháp phát triển kinh tế - xã hội, đảm bảo hoàn thành các chỉ tiêu đề ra. Thành phố cũng đã kịp thời hỗ trợ các đối tượng tham gia bảo hiểm y tế, hướng tới mục tiêu khám sức khỏe toàn dân định kỳ mỗi năm một lần cho giai đoạn 2026-2030, và sẽ thực hiện sớm trong năm 2026.

Theo ông Tuyên, Cần Thơ được xác định là trung tâm y tế chuyên sâu của vùng ĐBSCL, với lộ trình phát triển mạng lưới cơ sở y tế đồng bộ và hiện đại. Thành phố đã và đang thực hiện mua sắm trang thiết bị, nâng cao trình độ chuyên môn cho đội ngũ cán bộ y tế tuyến cơ sở nhằm đáp ứng nhu cầu khám chữa bệnh và giảm tải cho tuyến trên.

Về chuyển đổi số, lãnh đạo thành phố sẽ tiếp tục chỉ đạo đẩy nhanh việc đầu tư, hoàn thiện hạ tầng số theo hướng đồng bộ, ưu tiên phát triển hạ tầng tại cấp cơ sở và vùng nông thôn. Đồng thời, đẩy mạnh tuyên truyền, phổ cập kỹ năng số cơ bản cho người dân, xây dựng hệ thống và dịch vụ công trực tuyến thân thiện, dễ sử dụng, lấy người dân và doanh nghiệp làm trung tâm phục vụ.

Ông Tuyên khẳng định, UBND thành phố sẽ tiếp tục phát huy tinh thần trách nhiệm, chung sức đồng lòng, linh hoạt trong chỉ đạo, điều hành, dám đột phá trong tổ chức thực hiện nhiệm vụ, nhằm đáp ứng kịp thời những mong mỏi chính đáng của bà con cử tri, xây dựng Cần Thơ trở thành trung tâm phát triển của toàn vùng ĐBSCL.