Chủ tịch Cần Thơ: Đồng lòng xây dựng thành phố ngày càng giàu đẹp, văn minh

Đúng 7h sáng 26/4 (tức mùng 10/3 âm lịch), tại Đền thờ Vua Hùng ở TP Cần Thơ, Đảng bộ, chính quyền và nhân dân thành phố long trọng tổ chức Lễ Giỗ Tổ Hùng Vương.

Đây là năm thứ 4 Cần Thơ tổ chức Lễ Giỗ Tổ Hùng Vương đảm bảo trang trọng, phù hợp với quy mô, ý nghĩa của dịp lễ.

Đoàn lãnh đạo TP Cần Thơ cùng nhân dân vào Đền thờ Vua Hùng thực hiện nghi thức lễ Giỗ Tổ (Ảnh: Trung Phạm).

Thay mặt Đảng bộ, chính quyền, quân và dân thành phố, Chủ tịch UBND TP Cần Thơ, chủ lễ Giỗ Tổ Hùng Vương - ông Trương Cảnh Tuyên - đã thành kính tri ân công đức của các Vua Hùng, các bậc tiền nhân đã có công dựng nước và giữ nước.

“Chúng con đời đời hương khói phụng thờ tổ tiên, nguyện cùng nhau đoàn kết, giữ vững ý chí độc lập, tự cường, tự lực và quyết tâm bảo vệ vẹn toàn giang sơn gấm vóc, giữ gìn cơ nghiệp mà tổ tiên đã tạo dựng. Đồng tâm kiến thiết nước nhà ngày càng phồn vinh hạnh phúc; xây dựng, phát triển quê hương Cần Thơ ngày càng giàu đẹp, hiện đại, văn minh”, ông Trương Cảnh Tuyên nhấn mạnh.

Sau khi chủ trì dâng lễ vật, ông Trương Cảnh Tuyên, Chủ tịch UBND TP Cần Thơ, đã kính cáo với tổ tiên những cột mốc phát triển quan trọng của thành phố, đồng thời phấn đấu đạt mục tiêu tăng trưởng kinh tế từ 10% trở lên.

Ông Trương Cảnh Tuyên, Chủ tịch UBND TP Cần Thơ, chủ lễ Giỗ Tổ Hùng Vương, phát biểu tại buổi lễ (Ảnh: Trung Phạm).

Theo ông Tuyên, từ ngày 1/7/2025, sau khi TP Cần Thơ cùng 2 tỉnh Sóc Trăng và Hậu Giang hợp nhất thành TP Cần Thơ hiện nay, đất đai được mở rộng, tài nguyên thiên nhiên thêm phong phú.

Cơ cấu kinh tế của thành phố chuyển dịch tích cực, GRDP bình quân đầu người ước đạt gần 95 triệu đồng/người/năm; khu vực nông, lâm nghiệp, thủy sản tăng 3,8%; khu vực công nghiệp, xây dựng tăng 8%; khu vực dịch vụ tăng 8,8%.

Chủ tịch UBND TP Cần Thơ khẳng định, năm 2026 tiếp tục xây dựng Đảng và hệ thống chính trị trong sạch, vững mạnh; phát huy và sử dụng hiệu quả nguồn lực đầu tư xây dựng kết cấu hạ tầng kinh tế - xã hội đồng bộ, tạo động lực phát triển thành phố trong giai đoạn mới.

Các cấp, các ngành và các tầng lớp nhân dân thành phố sẽ nắm bắt thời cơ, vượt qua thách thức, tạo sự chuyển biến rõ nét ngay từ lúc thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng bộ Đảng bộ TP Cần Thơ lần thứ I, nhiệm kỳ 2025-2030.

Lãnh đạo, nguyên lãnh đạo TP Cần Thơ cùng bà con nhân dân thắp hương tại buổi lễ Giỗ Tổ (Ảnh: Trung Phạm).

Theo ghi nhận của phóng viên, dịp này, đông đảo người dân ở trong và ngoài TP Cần Thơ đã đến tham gia Lễ Giỗ Tổ Hùng Vương tại Đền thờ Vua Hùng. Nhiều người đã đến từ trước đó và trong ngày lễ chính.

Lê Nguyễn Thi Ngọc (19 tuổi, trú tại Cần Thơ) cho biết, để kịp tham dự nghi lễ chính, em đã phải dậy sớm chuẩn bị trang phục và có mặt tại đây lúc 6h để được dâng hương cho các vị Vua Hùng. Đây là dịp để em có thể bày tỏ lòng biết ơn sâu sắc đến tổ tiên.