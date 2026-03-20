Ông Đỗ Hữu Huy làm Bí thư Đảng ủy UBND tỉnh Đắk Lắk

Ngày 20/3, Ban Thường vụ Tỉnh ủy Đắk Lắk tổ chức lễ công bố quyết định chỉ định ông Đỗ Hữu Huy (SN 1980), Ủy viên dự khuyết Trung ương Đảng, Phó Bí thư Tỉnh ủy, giữ chức Bí thư Đảng ủy UBND tỉnh thay ông Tạ Anh Tuấn được phân công làm Thứ trưởng Bộ Tài chính.

Theo kế hoạch, ngày 30/3, Hội đồng nhân dân tỉnh Đắk Lắk khóa XI, nhiệm kỳ 2026-2031 sẽ tổ chức kỳ họp lần thứ I để bầu Chủ tịch UBND tỉnh.

Ông Đỗ Hữu Huy (giữa) nhận quyết định từ Bí thư Tỉnh ủy Đắk Lắk Lương Nguyễn Minh Triết và bà Cao Thị Hòa An, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch Hội đồng nhân dân tỉnh Đắk Lắk (Ảnh: Uy Nguyễn).

Ban Thường vụ Tỉnh ủy Đắk Lắk đã chỉ định bà Hồ Thị Nguyên Thảo, Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh, phụ trách điều hành hoạt động của UBND tỉnh trong thời gian này.

Phát biểu tại buổi lễ, ông Lương Nguyễn Minh Triết, Bí thư Tỉnh ủy Đắk Lắk, đánh giá ông Đỗ Hữu Huy là cán bộ có nhiều kinh nghiệm, trải qua nhiều vị trí trong lĩnh vực kinh tế. Ông tin tưởng trong vai trò Bí thư Đảng ủy UBND tỉnh, ông Đỗ Hữu Huy sẽ phát huy năng lực, nâng cao hiệu quả điều hành, tạo chuyển biến rõ nét trong phát triển địa phương.

Bí thư Tỉnh ủy Đắk Lắk yêu cầu tập thể Đảng ủy UBND tỉnh tiếp tục giữ vững đoàn kết, tăng cường phối hợp, chủ động tham mưu, kịp thời tháo gỡ các điểm nghẽn, giải quyết các kiến nghị, tạo động lực phát triển cho tỉnh nhà.

Tân Bí thư Đảng ủy UBND tỉnh Đắk Lắk phát biểu nhận nhiệm vụ (Ảnh: Uy Nguyễn).

Nhận nhiệm vụ, ông Đỗ Hữu Huy gửi lời cảm ơn sâu sắc đến Ban Thường vụ Tỉnh ủy Đắk Lắk đã tin tưởng giao trọng trách và cho biết đây là nhiệm vụ đặc biệt quan trọng khi tỉnh đang trong giai đoạn tăng tốc phát triển.

Ông Đỗ Hữu Huy nhấn mạnh, Đảng ủy UBND tỉnh giữ vai trò trung tâm trong lãnh đạo, chỉ đạo các nhiệm vụ phát triển, nên ông xác định sẽ cùng tập thể lãnh đạo đoàn kết, kỷ cương, đề cao trách nhiệm người đứng đầu, nỗ lực hành động quyết liệt, hiệu quả để góp phần thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh.

Đồng thời, tân Bí thư Đảng ủy UBND tỉnh Đắk Lắk mong muốn nhận được sự lãnh đạo, chỉ đạo từ Tỉnh ủy, sự phối hợp chặt chẽ của các sở, ngành, địa phương để hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao.