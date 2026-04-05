Ô tô lật xuống ruộng ở TPHCM, 4 người được cứu

Theo thông tin ban đầu, gần 11h cùng ngày, tài xế điều khiển ô tô biển số 72A-834.xx chạy trên quốc lộ 55, theo hướng Long Điền đi Hồ Tràm.

Ô tô lật ven quốc lộ 55 (Ảnh: Người dân cung cấp).

Khi đến đoạn qua ấp Cây Cám, xã Đất Đỏ (trước đây thuộc huyện Long Đất, tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu), phương tiện va chạm với ô tô hiệu Toyota Camry dừng bên đường.

Sau va chạm, chiếc ô tô biển số 72A… mất kiểm soát, tông gãy lan can đường bên phải, lao xuống ruộng ven đường rồi lật nhào.

Lúc này, một người đàn ông, người phụ nữ và 2 trẻ em bị thương, mắc kẹt trong xe được người dân giải cứu ra ngoài rồi chuyển đến bệnh viện.

"Người đàn ông bất tỉnh trong xe được chúng tôi khiêng ra ngoài, còn người phụ nữ bị thương ở tay. Hai cháu nhỏ bị nhẹ hơn nhưng rất hoảng sợ", nhân chứng cho biết.

Vụ tai nạn làm 2 chiếc ô tô hư hỏng, bung túi khí. Một chiếc lốp của ô tô biển số 72A… rơi ra ngoài.

Đội CSGT số 2 (PC08, Công an TPHCM) và Công an xã Đất Đỏ đã đến hiện trường điều tra nguyên nhân tai nạn, di dời các phương tiện.