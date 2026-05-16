Ô tô đưa đón sư thầy chùa Kim Quang bốc cháy dữ dội

Chiều 16/5, lãnh đạo UBND xã Sơn Hạ (Quảng Ngãi) thông tin, một vụ cháy ô tô tại chùa Kim Quang khiến nhiều người dân lo lắng về nguy cơ cháy lan.

Ô tô bốc cháy dữ dội (Ảnh: Người dân cung cấp).

Vụ cháy xảy ra lúc 11h cùng ngày tại nhà để xe trong chùa Kim Quang. Người dân đến chùa đã phát hiện phần đầu của ô tô 7 chỗ bốc cháy. Ngọn lửa sau đó lan nhanh, bao trùm toàn bộ xe, khói đen mù mịt.

Người dân báo sự việc đến công an sau đó sử dụng các phương tiện sẵn có để dập tắt đám cháy.

Nhận tin báo, Công xã Sơn Hạ đến hiện trường hỗ trợ người dân dập lửa, ngăn nguy cơ cháy lan sang khu vực xung quanh. Sau khoảng 30 phút, đám cháy đã được dập tắt nhưng ô tô bị hư hỏng nặng.

Ô tô bị cháy được chùa Kim Quang sử dụng đưa đón sư thầy. Cơ quan chức năng đang điều tra nguyên nhân vụ cháy.