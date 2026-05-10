Ô tô đầu kéo va chạm với xe máy, 2 người tử vong

Khoảng 23h ngày 9/5, tại thôn Bến Phà, xã Gia Phú (tỉnh Lào Cai), xảy ra vụ tai nạn giao thông giữa xe đầu kéo và xe máy khiến 2 người tử vong.

Vào thời gian trên, xe đầu kéo mang BKS 21H-014.xx do tài xế Đ.C.V. (SN 1999, ở xã Gia Phú) điều khiển, di chuyển trên quốc lộ 4E (hướng Lào Cai đi Gia Phú). Khi chiếc xe này đi tới km61+600 quốc lộ 4E thì xảy ra va chạm với xe máy mang BKS 24AE-036.xx (chưa rõ người điều khiển), trên xe có 2 người là A.H.H. (SN 2006, ở xã Gia Phú) và N.M.Q. (SN 2006, ở xã Gia Phú).

Cảnh sát cho hay, vụ tai nạn khiến 2 người ngồi trên xe máy tử vong tại chỗ, các phương tiện hư hỏng.

Nguyên nhân vụ việc đang được cơ quan chức năng tiếp tục làm rõ.