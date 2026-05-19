Ô tô cháy trơ khung trên đường ở TPHCM

Ngày 19/5, Công an phường Tân Thuận đang phối hợp với các đơn vị liên quan điều tra nguyên nhân vụ cháy ô tô trên đường Huỳnh Tấn Phát.

Khoảng 4h cùng ngày, một ô tô 4 chỗ lưu thông trên đường Huỳnh Tấn Phát, hướng đi cầu Phú Mỹ. Khi đến trước siêu thị điện máy Chợ Lớn (phường Tân Thuận), ngọn lửa bất ngờ bốc lên tại khu vực đầu xe.

Ô tô bốc cháy ngùn ngụt trên đường Huỳnh Tấn Phát (Ảnh: Người dân cung cấp).

Lúc này, tài xế nhanh chóng xuống xe, hô hoán người dân hỗ trợ dập lửa nhưng bất thành. Ngọn lửa nhanh chóng bùng lên dữ dội bao trùm toàn bộ phương tiện.

Nhận tin báo, Phòng Cảnh sát Phòng cháy chữa cháy và Cứu nạn cứu hộ (PC07, Công an TPHCM) đã điều động nhiều cán bộ, chiến sĩ cùng phương tiện chuyên dụng đến hiện trường dập lửa. Ít phút sau, đám cháy được khống chế và dập tắt hoàn toàn.

Vụ cháy may mắn không gây thiệt hại về người, tuy nhiên khiến ô tô 4 chỗ bị thiêu rụi, trơ khung sắt.

Bước đầu, cơ quan chức năng xác định, nguyên nhân vụ hỏa hoạn do chập điện.