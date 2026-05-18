Cảnh sát lặn tìm người đàn ông mất tích dưới rạch Kênh Tẻ ở TPHCM

Ngày 18/5, Phòng Cảnh sát Phòng cháy chữa cháy và Cứu nạn cứu hộ (PC07, Công an TPHCM) cho biết, lực lượng chức năng đã tìm thấy thi thể một người đàn ông dưới rạch Kênh Tẻ, đoạn dưới cầu Khánh Hội, phường Xóm Chiếu.

Sáng cùng ngày, người dân phát hiện một người đàn ông nghi rơi xuống rạch Kênh Tẻ rồi mất tích nên trình báo cơ quan chức năng.

Người đàn ông mất tích ngay dưới cầu Khánh Hội (Ảnh: PC07).

Nhận tin báo, Đội Chữa cháy và Cứu nạn cứu hộ Khu vực 4 phối hợp Công an phường Xóm Chiếu cùng các đơn vị liên quan đã nhanh chóng có mặt tại hiện trường để tổ chức tìm kiếm. Do khu vực xảy ra vụ việc có dòng chảy mạnh, phạm vi tìm kiếm rộng và địa hình dưới nước phức tạp, đơn vị đã đề nghị Trung tâm chỉ huy 114 chi viện thêm lực lượng cứu nạn chuyên trách dưới nước.

Sau đó, Đội Công tác Chữa cháy và Cứu nạn cứu hộ điều động 12 cán bộ, chiến sĩ cùng phương tiện chuyên dụng đến hiện trường triển khai lặn tìm kiếm.

Cảnh sát lặn tìm người đàn ông mất tích dưới rạch Kênh Tẻ (Ảnh: PC07).

Đến gần 9h, lực lượng chức năng tìm thấy thi thể nạn nhân và bàn giao cho địa phương xử lý theo quy định.

Theo PC07, quá trình tìm kiếm gặp nhiều khó khăn do dòng nước chảy mạnh, tầm nhìn hạn chế, dưới lòng sông có nhiều vật cản nguy hiểm, địa hình bùn lầy trơn trượt và nhiều phương tiện thủy lưu thông qua khu vực. Tuy nhiên, nhờ sự phối hợp chặt chẽ giữa các lực lượng và triển khai nghiệp vụ khẩn trương, công tác cứu nạn được thực hiện an toàn, hiệu quả.