Ô tô biến dạng sau tai nạn, một phụ nữ tử vong, 3 người bị thương

Ngày 6/4, lãnh đạo UBND xã Quế Sơn Trung (thành phố Đà Nẵng) xác nhận trên địa bàn xảy ra vụ tai nạn giao thông nghiêm trọng làm một người tử vong, nhiều người bị thương.

Theo thông tin ban đầu, khoảng 6h30 cùng ngày, tại tuyến ĐT611 thuộc thôn Phước Thành (xã Quế Sơn Trung), xe tải do tài xế N.V.T. (52 tuổi, trú tại xã Quế Sơn, Đà Nẵng) điều khiển xảy ra va chạm với ô tô 7 chỗ do T.V.T. (32 tuổi, trú tại xã Quế Sơn) điều khiển chở theo 3 người.

Hiện trường vụ tai nạn (Ảnh: Tuấn Tony).

Vụ tai nạn khiến 4 người bị thương. Trong đó một người phụ nữ được đưa đi cấp cứu tại Trung tâm Y tế Quế Sơn nhưng tử vong sau đó. Ba người còn lại được chuyển đến Bệnh viện Điện Bàn (Đà Nẵng) điều trị.

Tại hiện trường, phần đầu của ô tô 7 chỗ bị biến dạng, xe tải bị hư hỏng. Nguyên nhân vụ tai nạn đang được cơ quan chức năng điều tra.