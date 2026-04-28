Nút giao 786 tỷ đồng tắc nhiều năm, Bí thư Hà Nội chốt phải xong trong năm

Ngày 27/4, Bí thư Thành ủy Hà Nội Trần Đức Thắng đã kiểm tra thực địa tiến độ thi công một số dự án trọng điểm, trong đó có dự án đầu tư đường giao thông bao quanh khu tưởng niệm danh nhân Chu Văn An với tuyến đường 70 (nút giao đường Phạm Tu - đường 70).

Đây là một trong những điểm nóng về ùn tắc giao thông của Hà Nội, cứ đến giờ cao điểm là ùn tắc kéo dài, làm ảnh hướng đến đời sống người dân trong khu vực nhiều năm qua.

Tuyến đường này tổng vốn đầu tư hơn 1.921 tỷ đồng, trong đó phần giá trị nút giao đường Phạm Tu với đường 70 là gần 786 tỷ đồng; giá trị hợp đồng BT là hơn 1.551 tỷ đồng.

Bí thư Thành ủy Hà Nội Trần Đức Thắng kiểm tra thực địa tại nút giao đường Phạm Tu - đường 70 (Ảnh: CTV).

Dự án khởi công năm 2014, đã đưa vào khai thác sử dụng từ năm 2019, tuyến 1 thông xe với đường 70 từ đầu năm 2020, riêng nút giao đường Phạm Tu - đường 70 được phê duyệt từ tháng 6/2017 nhưng tạm dừng thi công nút từ năm 2018 do vướng mắc trong công tác giải phóng mặt bằng.

Theo thiết kế, nút giao Phạm Tu - đường 70 sẽ xây dựng cầu vượt trực thông với chiều dài hơn 255m và xây dựng nút giao thông hoàn chỉnh giữa tuyến đường số 1 với đường 70.

Đến nay, công tác giải phóng mặt bằng (phần nút giao) đạt 4,883/5,65ha, trong đó, phường Thanh Liệt có 2,74ha, phường Hà Đông có 1,73ha và phường Kiến Hưng có 0,413ha. Diện tích còn lại phải giải phóng mặt bằng là khoảng 0,763/5,65ha, trong đó phường Thanh Liệt có 0,36ha, phường Hà Đông có 0,38ha và phường Kiến Hưng có 0,023ha.

Kiểm tra thực tế, Bí thư Trần Đức Thắng yêu cầu các đơn vị liên quan chốt rõ tiến độ giải phóng mặt bằng, thi công và quyết toán hợp đồng BT, đồng thời không để dự án tiếp tục kéo dài sau nhiều năm chậm trễ.

Theo đó, phường Kiến Hưng phải bàn giao phần mặt bằng còn lại trước ngày 1/5, phường Thanh Liệt hoàn thành xử lý các trường hợp còn vướng trước ngày 15/5 và phường Hà Đông phải bàn giao toàn bộ mặt bằng chậm nhất ngày 30/5.

Nút giao đường Phạm Tu - đường 70 ách tắc nhiều năm (Ảnh: CTV).

Ông Thắng yêu cầu các phường phối hợp chặt chẽ, đồng thời thực hiện đầy đủ quy trình pháp lý đối với các trường hợp đủ điều kiện cưỡng chế. Quan điểm chỉ đạo là phải bảo đảm đúng quy định nhưng cũng phải quyết liệt, dứt điểm, không để mặt bằng tiếp tục là điểm nghẽn của dự án.

Đối với chủ đầu tư và nhà thầu, ông Thắng yêu cầu sau khi có mặt bằng phải khẩn trương tổ chức thi công, đồng thời phối hợp ngay với các đơn vị liên quan để xử lý hệ thống hạ tầng kỹ thuật, trong đó có các tuyến điện cao thế 110kV, 220kV.

Mốc tiến độ được người đứng đầu Đảng bộ Hà Nội chốt là hoàn thành toàn bộ nút giao là trước ngày 31/12.